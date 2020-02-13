لن تحتاج إلى الإنترنت مطلقا... "أوبر" تختبر طريقة جديدة لطلب سياراتها

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق النقل التشاركي الشهير "أوبر"، يختبر طريقة جديدة لطلب السيارات لن تحتاج إلى الإنترنت مطلقا.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "أوبر" ستبدأ في اختبار خاصية جديدة لطلب السيارات عن طريق مكالمة هاتفية، لن تحتاج إلى فتح التطبيق أو إلى وجود إنترنت، كما أنها لن تحتاج أيضا إلى وجود هاتف ذكي.

وتريد " أوبر " من تلك الخاصية تغطية نطاق أكبر من المستخدمين، الذين قد يحتاجون إلى سيارات في أوقات نفذت فيه بطاريات هواتفهم أو لا توجد خدمات إنترنت بالقرب منهم.

وستبدأ خدمة "أوبر" في اختبار تلك الخاصية الجديدة في ولاية أريزونا الأمريكية.

وستعيد "أوبر" بتلك الطريقة، الطريقة الأمريكية القديمة لطلب سيارات الأجرة، التي كانت متبعة قبل عام 2009، من أجل خدمة قطاع أكبر من المستخدمين.

ولكن ستدعم سيارات "أوبر" تلك الخدمة بميزات ذكية جديدة، بحيث تسمح للشخص بربط تلك الرحلة على حسابه لمتابعته في حال عودة هاتفه إلى العمل أو عودة خدمات الإنترنت إليه.

وقالت "أوبر" إن تلك الخاصية ستخدم بشكل خاص "كبار السن"، الذين لا يجيدون التعامل مع تطبيقات الإنترنت الجديدة.

ولا تفرض "أوبر" أي رسوم إضافية على الخدمة الجديدة، بخلاف مصاريف الاتصال المعتادة، كما تتيح إمكانية الاختيار ما بين فئات السيارات المختلفة.