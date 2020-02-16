كيف تتناول الحلويات ولا يزداد وزنك؟

أخبر أخصائيو تغذية في فرنسا، التي تعتبر منشأ العديد من الحلويات، وكالة "سبوتنيك" بنصائح حول كيفية تناول الحلويات وعدم زيادة الوزن، وتحدثوا عما إذا كانت الحميات الغذائية فعالة.

وقال الأخصائي في التغذية باسكال غوردون: "الأكل المتوازن، بطبيعة الحال، مهم للصحة، ولكن في الوقت نفسه، هناك أشخاص يتناولون الطعام بشكل متوازن إلى حد ما وفي الوقت نفسه يستمر الوزن بالزيادة.

من ناحية أخرى، هناك من يتناولون الأطعمة غير الصحية، لكن وزنهم لا يزيد حتى غرام واحد... لذلك مشكلة زيادة الوزن، ليست في هذا. فالشخص يعاني من زيادة الوزن إذا كان يأكل أكثر مما يحتاج، على سبيل المثال، إذا كنت تستهلك 2000 كيلو سعر حراري في اليوم وتحتاج إلى ألفي سعر حراري، سيبقى وزنك مستقرًا، ولكن إذا كنت تأكل 2300 سعرة حرارية، وتحتاج فقط 2000، وهكذا كل يوم، فإنه في مرحلة ما سيحدث تغير في الوزن، بالطبع، ليس على الفور، ولكن على المدى الطويل".

ووفقا لها، إذا كان الشخص يريد أن يبقي وزنه ثابت أو يفقد الوزن، يجب على المرء أن يتعلم رفض تناول الطعام عندما لم يعد هناك شعور بالجوع. وأضاف غوردن "انظر إلى الطفل. إنه يأكل فقط عندما يشعر بالجوع. حالما يشبع، يتوقف".

وأجاب الأخصائي على السؤال عما إذا كان من الممكن تناول الحلويات وعدم السمنة. "إذا كنت تأكل الحلوى في وقت تشعر فيه بالجوع وتتوقف عندما تشبع، فلن تكون هناك أية مشاكل. ولكن إذا لم تعد ترغب في تناول الطعام وتأكل الحلوى أو حتى التفاح واللبن، فسوف تتراكم".

وأشار غوردون إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في زيادة الوزن وهي أننا لا نشعر بالسرور عندما نتناول منتجًا يبدو ضارًا لنا، فعندما نتناول الحلوى نفكر في أنه لا ينبغي أكلها، إنها ضارة، سوف أسمن" وهكذا "لن يمتص الجسم هذا المنتج، وبعد ذلك ستظل تلوم نفسك".

ومع ذلك، لفت الانتباه إلى أن الحميات الغذائية التي لجأ إليها العديد من النساء لا تحقق نتيجة مستقرة. "بدلاً من ذلك، يوصى بعدم اتباع نظام غذائي من أجل إنقاص الوزن. لأن النظام الغذائي فعال فعليًا فقط على المدى القصير. ولكن عندما ينتهي النظام الغذائي - إما لأنك متعب أو لأن النتيجة المرجوة قد تحققت - ويعود الشخص إلى نظامه الغذائي المعتاد، يعود الوزن مرة أخرى، ويمكن أن يزيد عدة كيلوغرامات أيضا".