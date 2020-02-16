عدسات الأقمار الصناعية تسجل ظاهرة "الخنازير المتولدة" التي تهدد العالم... صور وفيديو

سجلت عدسات الأقمار الصناعية تصدعا هائلا حدث في القطب المتجمد الشمالي، نتج عنه إزاحة كتلة جليدية بحجم 300 كيلومترا، والتي تعرف علميا باسم ظاهرة "الخنازير المتولدة".

وسجلت عدسات الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" مشهدا مخيفا لانفصال الجبل الجليدي، عن جبل باين أيلاند القطبي الشمالي، يوم الثلاثاء الماضي.

An iceberg almost as big as Atlanta and roughly the same size as Malta broke off the Pine Island glacier in Antarctica. The glacier has lost dramatic amounts of ice over the last 25 years as the region warms due to the climate crisis. https://t.co/KEcf3vBa8m pic.twitter.com/dFIQm27Ixq — CNN International (@cnni) February 16, 2020

والجبل المنفصل بمساحة تقدر بحوالي 300 كيلومتر مربع، وهي مساحة كبيرة جدا، من الممكن أن تشكل كارثة بيئية حقيقة.

❄️🔴Cracks in the Pine Island Glacier in Antarctica 🇦🇶 have been growing rapidly over the last days, as can be seen in this #Sentinel1 🛰️🇪🇺 comparison of 02 & 05 February 2020. The glacier has been losing #ice dramatically & experienced a series of calvings in the last 25 years. pic.twitter.com/uKcbZmp45F — Copernicus EU (@CopernicusEU) February 6, 2020

وتسبب تراجع النهر الجليدي القطبي بسب ارتفاع الحرارة، إلى دخول المياه الدافئة أسفل النهر القطبي، ما سرع بتصدعه ثم انفصاله عن الجبل الجليدي الرئيسي، منذرا بكارثة حقيقية.

وقال رئيس قسم علوم الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية، مارك ديسبووتر: "إن ما تنظرون إليه مرعب وجميل" بحسب وكالة "سي إن إن".

وأضاف "من الواضح من هذه الصور (من جزيرة باين آيلاند الجليدية) ستساهم في تغيير المناخ بشكل كبير".

وأشار إلى أن عدم التوازن في النظام المناخي والجليدي، هو من آثار ارتفاع حرارة الكوكب، وارتفاع درجة حرارة المحيط، وتناقص تساقط الثلوج لم يسمح للجليد بتجديد نفسه ما سبب هذا الانقسام.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" فقد أحدثت الأنهار الجليدية والتي يشار إليها أيضا باسم "PIG" ظاهرة بيئية تعرف باسم "الخنازير المتولدة" أو "العجول"، والتي تشكل "جبال جليدية كبيرة"، تسبب مخاطر هائلة بسبب ذوبانها مثل ارتفاع نسب المياه في المحيطات وارتفاع درجات الحرارة العالمية.