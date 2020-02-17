علماء يصنعون "بطاريات الجاذبية" العملاقة لإنتاج الكهرباء

هناك طرق مختلفة لتوليد الكهرباء، فالأطفال يستخدمون الليمون والبطاطا، والألمان استخدموا الأملاح المنصهرة، أما العالم الإيطالي، ألساندرو فولتا، فاستخدم أقراص الزنك والنحاس المنقوعة في محلول ملحي.

وتعمل شركة سويسرية على حل مشكلة تخزين الطاقة باستخدام الجاذبية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

For all of history, it has been cheaper to make electricity than to store it. Finally, with Energy Vault's gravity storage, we can store energy for lower cost than making it. That is a boon for all sources, but especially intermittent solar & wind.. @WSJ https://t.co/EpulH1CR2R pic.twitter.com/f2pw0Mri7v — Bill Gross (@Bill_Gross) February 15, 2020

وصنع الخبراء بطارية ضخمة طولها 122 مترا تقريبا مؤلفة من رافعة تملك ستة رؤوس وكتلا ثقيلة من التربة المضغوطة، ويعمل النظام على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة جاذبية محتملة.

وهكذا يتم استخدام الطاقة المخزنة في البطارية وتشغيل المولد عند الحاجة عن طريق إنزال الأوزان مرة أخرى على الأرض.

Swiss startup Energy Vault wants to overcome the limitations of lithium-ion batteries by storing green wind and solar energy by stacking massive towers made up of 35-ton bricks https://t.co/rrOyA3IBtH — Mosongo Moukwa (@moukwa) February 15, 2020

وكل برج مؤلف من رافعة أوتوماتيكية يمكنه نظريًا تخزين ما يكفي من الطاقة لتلبية احتياجات ألفين أسرة لمدة 24 ساعة.

وحتى الآن، تتطلع شركات الطاقة عمومًا إلى استخدام البطاريات التقليدية المصنعة من المواد الكيميائية، مثل خلايا الليثيوم الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ومع أن بطاريات الليثيوم أيون باهظة الثمن وتميل إلى التآكل بسرعة.

Wow!!!!👍

Battery storage capacity is the key to solar and wind replacing fossils. This massive battery of the Energy Vault is fueled by gravity. Made in Switzerland.. Will be deployed in India in 2019.

It is fantastic to see the power of innovation!



pic.twitter.com/AOMpfPThcg — Erik Solheim (@ErikSolheim) February 9, 2019

يذكر أنه تم المبدأ الأساسي لبطارية الجاذبية منذ تسعينيات القرن التاسع عشر في شكل "تخزين مضخ"، حيث تقوم محطات توليد الطاقة الكهرومائية بضخ المياه إلى ارتفاع أعلى قبل إطلاقها على المنحدرات عبر التوربينات.

كما أعلنت شركة "إينيرجي فولت"، أنه قادرة على نشر الرافعات في أي مكان تقريبا، وأكدت أن هذه الطريقة في توليد الطاقة ستصبح أرخص وأكثر متانة من البطاريات الكيميائية.