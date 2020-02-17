لماذا يمنع حفظ البيض في بوابة الثلاجة؟

عادة ما تحتوي قشرة البيض على بكتيريا تسمى "السالمونيلا"، التي تسبب تسمما غذائيا لعشرات الملايين الأشخاص كل عام وحتى يكون قاتلا في بعض الحالات، حسب منظمة الصحة العالمية، لهذا علينا الانتباه الشديد لكيفية حفظ البيض واستهلاكه.

يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن والبروتينات والعناصر الكيميائية الأخرى الضرورية لنمو الطيور، ويساعد هذا الوسط أيضا على نمو البكتيريا.

تتسم قشرة البيض بوجود حوالي 17 ألف مسام على سطحها وهذا لا يمنع دخول البكتيريا ويجعلها غير مقاومة للماء، لذلك من الضروري الحفاظ على درجة حرارة منخفضة للبيض للحفاظ عليه طازجا لفترة أطول.

كيفية تخزين البيض في الثلاجة

قالت وزارة الزراعة الأمريكية "USDA" لا ينبغي تخزين البيض في باب الثلاجة، حيث يتعرض البيض لدرجات حرارة متغيرة عند فتح الباب وإغلاقه، ويوصي الخبراء بوضعه على رف الأكثر برودة، بحيث تكون درجة الحرارة أقل من 4 درجات مئوية.

كما لا ينصح بإزالة البيض من الكرتون، فإذا تم وضع البيض في مساحة أكبر سيقوم بفقد الرطوبة وإطلاق ثاني أكسيد الكربون عبر المسام بشكل أسرع ويفسد أسرع كما يفضل وضع البيض في العلبة ونهايتها الحادة من الأسفل.

ومن الأفضل عدم غسل البيض فقد تحتوي القشرة على البكتيريا التي بالنتيجة ستخرق المسام وتؤدي إلى التسمم.

كيف يصاب الإنسان ببكتيريا السالمونيلا

تعيش بكتيريا السالمونيلا في أمعاء الحيوانات، بما في ذلك البشر، ويصاب الإنسان بالعدوى عن طريق تناول طعام خام أو غير مطهو جيدًا أو عند شرب المياه الملوثة، أو ملامسة الحيوانات المصابة أو برازها، ووجودها شائع بشكل خاص في الطيور، مثل الدجاج.

ومن المحتمل أن تكون البيضة مغطاة ببراز الدجاجة الذي يمكن أن يحتوي على البكتيريا، ويسبب هذا النوع من البكتيريا التهاب المعدة والأمعاء ويمكن أن يكون مميتا أحيانا والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي عادة ما يكونوا أكثر عرضة للإصابة.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يُنصح بشراء البيض من الأماكن التي يتم فيها تبريده. في المنزل يجب أن يبقى في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 4 درجات مئوية، وإذا كان البيض لديه أي تشققات يجب التخلص منه.

بعض التوصيات الصحية المفيدة

احتفظ بالبيض المسلوق في الثلاجة واستهلكه خلال أسبوع من الطبخ.