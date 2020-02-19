تعرف على أفضل فصول السنة لضمان الحمل

وذكرت الدراسة التي أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن أواخر الخريف أفضل وقت في السنة للحمل، بحسب ما نشره موقع "نيوز ساينتست".
وتلعب المواسم دورا مهما في سهولة الحمل، رغم أن العديد من العوامل من المحتمل أن تدخل في شعبية أشهر أعياد الميلاد (ارتفاع كبير في شهر نوفمبر يُنسب إليه يوم عيد الحب)، بحسب كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن الجديدة.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن الأزواج في أمريكا الشمالية والدنمارك من المرجح أن يبدأوا في المحاولة في سبتمبر، إلا أنه في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/ كانون الأول، لديهم أفضل الفرص للحمل.
وأشار العلماء إلى أن هناك الكثير من الدراسات التي تبحث في الأنماط الموسمية عند الولادة، لكن هذه الدراسات لا تأخذ في الاعتبار عندما يبدأ الأزواج في المحاولة، أو المدة التي يستغرقونها في الحمل.
من جانبها أكدت أميليا ويسيلينك، أستاذة علم الأوبئة في جامعة بوش أنه "بعد حساب الأنماط الموسمية عندما يبدأ الأزواج في الحمل، وجدنا انخفاضا في الخصوبة في أواخر الربيع وذروة في أواخر الخريف".
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