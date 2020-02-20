"اعثروا على هاتفي"... رسالة غامضة من "سامسونغ" إلى مستخدميها

تلقى عدد كبير من مستخدمي هواتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية رسالة وإشعار "غامض" يحمل "3 كلمات فقط".

كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن عددا كبيرا من مستخدمي هواتف "سامسونغ غلاكسي" تلقوا رسالة غامضة بإشعار "اعثروا على هاتفي"، وأسفل منه رقم "1".

ولم يفهم مستخدمو هواتف "غلاكسي" ما سبب تلك الرسالة، كما أن النقر عليها لم يؤد إلى أي شيء.

​ولكن "سامسونغ" فسرت ذلك، في تصريح نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تلك كانت رسالة "خاطئة".

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها كانت تجري اختبارات على تقنية جديدة، ولكنه تم إرسال الإشعار بالخطأ إلى عدد كبير وعشوائي من مستخدمي هواتف "سامسونغ غلاكسي".

وقالت "سامسونغ" إن تلك الرسالة ليس فيها ما يبعث على القلق، أو إمكانية تعرض هواتفهم للاختراق وما إلى ذلك من أمور.