العلماء يسمون حلزونة على اسم ناشطة المناخ غريتا تونبرغ

ووجد علماء من هولندا وماليزيا وإيطاليا وفرنسا نوعا جديدا من الحلزون الذي يتبع لصنف بطنيات الأرجل الحديثة، بحسب ما نشرته مجلة "بيودايفيرسيتي داتا جورنال".

ويتميز هذا النوع بحساسية عالية تجاه الجفاف ودرجات الحرارة الشديدة وتدهور الغابات، وبما أن هذا النوع قد يواجه صعوبة في التكيف مع تغير المناخ، فقد تقرر تسميته تكريماً للناشطة البيئية.

وقال العالم وأول مكتشف للنوع الجديد، جوناثان ليم: "من خلال تسمية هذه الحلزون على اسم غريتا تونبرغ، ندرك أن جيلها سيكون مسؤولاً عن حل المشكلات التي لم يخلقوها، بالإضافة إلى الوعد بأن الأجيال الأخرى ستساعدها أيضا".

يذكر أن الناشطة غريتا تونبرغ، بدأت بالذهاب إلى البرلمان السويدي كل يوم جمعة عام 2018، من أجل مطالبة السلطات بتعزيز تدابير لمحاربة تغير المناخ، وهكذا شجعت غريتا بإنشاء حركة مناخية في المنطقة.

كما أصبحت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ المدافعة عن المناخ، شخصية العام 2019، وفقًا لمجلة "تايم" الأمريكية، وأشار رئيس تحرير المجلة، في تعليقه على هذا الاختيار، إلى أن الفتاة أصبحت أصغر شخص يحصل على هذا اللقب.