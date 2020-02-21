أول خريطة ثلاثية الأبعاد لفيروس كورونا... فيديو

نشر علماء أمريكيون في مجلة "لايف ساينس" أول خريطة جزيئية ثلاثية لقسم من فيروس كورونا الجديد مسؤول عن إصابة الخلايا البشرية، وهي خطوة مهمّة قد تساهم في تطوير العلاجات واللقاحات المناسبة لمواجهة الوباء.

واستخدم فريق الباحثين من جامعة تكساس في أوستن ومن المعاهد الوطنية للصحّة تقنية "المجهر الإلكتروني بالتبريد العميق" (الحاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء في العام 2017) لوضع مجسم لجزء من الفيروس يتشبث بالخلايا البشرية، بحسب ما أوردت المجلة.

وشرح العالم جايسون ماكليلان الذي قاد الدراسة لوكالة "فرانس برس" كيفية إعدادها، قائلاً "عمدنا إلى إدخال جزيء غريب داخل الجسم البشري لتحفيز جهازه المناعي على إنتاج أجسام مضادة بشكل استباقي، بحيث يكون جاهزاً للردّ على أي هجوم في حال إصابته بالفيروس".

ويدرس ماكليلان مع فريقه منذ سنوات العديد من الفيروسات الأخرى من السلالة نفسها، لاسيّما المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وبالاستناد إلى هذه التجربة وانطلاقاً من المجين الذي نشره الصينيون في بداية انتشار الوباء، تمكّن الباحثون من إنتاج نسخة مستقرّة للفيروس في المختبر. وبات الهيلكية الجزيئية التي توصلوا إليها متاحة للباحثين في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لآخر البيانات حول الفيروس، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد، ارتفع إلى 2236 شخصاً، والمصابين إلى 75 ألف و465 حالة.