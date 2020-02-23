عرق السوس وغيرها... منتجات تسبب الأرق

،عدد هيدرون شوبرت، خبير التغذية الألماني، خمسة أطعمة صحية يجب عدم تناولها في المساء، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في النوم، بحسب موقع "فوكاس".

وأوضح الاختصاصي أن الحالات التي تحدث فيها الأرق هي حالات فردية، لكن في أغلب الأحيان ترتبط بتناول بعض الأطعمة. أحد هذه المنتجات هو عرق السوس: نبات يحتوي على – غليتسيريزين- وهي مادة طبية تؤثر على توازن الماء والملح ويمكن أن تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم. وبسبب هذا، قلق وصعوبة في النوم، لذلك قبل الذهاب إلى السرير، من الأفضل عدم تناول مثل هذه الحلويات.

يجب أن تكون أيضًا حذرا مع المشروبات - القهوة والشاي (الأسود والأخضر) ، لأنهما قد يحتويان على الكثير من الكافيين، حسب النوع. للسبب نفسه، يمكن لشريحة من الشوكولاتة أن تسبب مشاكل في النوم (الكاكاو الموجود فيها يؤثر على الجسم بنفس طريقة الكافيين).

بالإضافة إلى ذلك، أشار خبير التغذية الألماني، إلى أنه قبل الذهاب إلى الفراش، من الأفضل تجنب الأطباق مع الفلفل الحار والزنجبيل، وكذلك السلطات. موضحا أنه، عند تناول الخضروات النيئة، تعمل القناة الهضمية بأقصى سرعة والتي، نتيجة لذلك، ليس لها تأثير سيئ على النوم.