بالرغم من كورونا..."هواوي" يقتحم أسواق الموبايلات بجهاز جديد قابل للطي

أعلنت شركة "هواوي" الصينية اليوم الاثنين عن منتجها الجديد المطور من موبايل "ميت إكس إس" مع شاشة أفضل وأنظمة محدثة.

وبحسب مدير المبيعات في الشركة، ريتشارد يو، فالهاتف سيطرح في الأسواق الشهر المقبل بسعر 2499 يورو (2709.67 دولار أمريكي) وسيباع في جميع أنحاء العالم.

ويصل حجم الشاشة بعد الفتح إلى 8 بوصات، وهو ما يمكن حامل الجهاز من اقتناء هاتف وتابليت في وقت واحد.

وبحسب الشركة، لم يتم يغيير حجم الشاشة عن الإصدار السابق، لكن تم تطويرها وتطوير تقنيات حركتها لتصبح أكثر متانه، بحسب " cnbc".

ومن المشكلات التي سيواجهها حامل الهاتف هو عدم وجود نظام التشغيل أندرويد بنسخته الرسمية في الجهاز، بسبب العقوبات الأمريكية المطبقة على الشركة، لكن هواوي وفرت ضمن أجهزتها آليه تجعل جميع تطبيقات أندرويد تعمل بشكل آمن وبدون عقبات.