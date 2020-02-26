تقنية ثورية من "غوغل"... الصور تحدثك

أطلق أشهر متصفح إنترنت في العالم "غوغل" تقنية جديدة وصفت بـ"الثورية"، التي تجعل، للمرة الأولى، الصور تتحدث للمستخدم وتخبره عما يراه في الصور.

نشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا بشأن تحديث "غوغل" الأخير للصور، الذي يتيح للمرة الأولى وجود "وصف" كامل لكل صورة، وعما يراه أي مستخدم ما يشاهده.

ويمكن من خلال تلك التقنية على غوغل معرفة إذا كانت الصورة لمنتج أو وصفة أو شرح أو منظر طبيعي.

Later this week, Google Images will show new icons on desktop that provide useful information to indicate if images lead to pages with products for sale, recipes or video content. Mousing-over icons expands them to show the icons with text or length of video…. pic.twitter.com/RrbGnk27iq — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 25, 2020

​وسيمكن مطالعة تلك التقنية عن طريق الضغط على الركن الأيسر السفلي في الصورة عبر غوغل، ليظهر وصفها وعنوان الرابط الخاص بها ومصدرها، وكافة المعلومات الخاصة بها من حجمها وما إلى ذلك من أمور.

وتظهر الأيقونات الجديدة إمكانية جعل تلك المعلومات منطوقة أيضا، ما سيجعلها مثالية لمن يعانون من مشاكل في النظر.

وتظهر الأيقونات الجديدة في محرك البحث غوغل كافة المعلومات المرتبطة بمنتجات معروضة للبيع أو إذا كانت تحتوي على وصفات أو محتوى فيديو أو لوغوهات شركات.