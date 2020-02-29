علماء يكشفون العواقب المميتة على أمريكا في حال تدمير روسيا نوويا

أعلن أستاذ العلوم المادية، جوشوا بيرس، من جامعة ميشيجان التكنولوجية، أن إطلاق 100 رأس حربي نووي من الولايات المتحدة الأمريكية على العدو سيكون له عواقب مميتة على الأمريكيين.

ودار منشور بيرس حول تأثير الاستخدام الأحادي الجانب للأسلحة النووية على الجهة التي تقوم بإطلاق هذا النوع من السلاح. وتضمنت المقالة عدة أمثلة افتراضية، فعلى سبيل المثال، هجوم نووي هندي على الصين، والأخيرة لا تقوم بالرد.

وخلص بيرس إلى أن تدمير إحدى القوى النووية من جانب قوة أخرى، على سبيل المثال، أي هجوم أمريكي دون رد على روسيا أو الصين، يمكن أن يكون مميتا للأولى، وذلك بسبب وصول " الشحّار" (جسيمات الكربون الناتجة عن الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات) إلى الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عالميا، وبالتالي تؤثر بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل الزراعية، وذلك وفق صحيفة " The Conversation".

وعلى سبيل المثال، سيؤدي إطلاق آلاف الرؤوس النووية من الأراضي الأمريكية على العدو إلى مقتل 140 ألف أمريكي في الولايات المتحدة، في حين أن استخدام سبعة آلاف رأس نووي سيؤدي إلى تفشي المجاعة لدى 5 ملايين شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.