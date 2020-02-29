اكتشاف قمر جديد "مؤقت" يدور حول مدار كوكب الأرض... صور وفيديو

سحبت الجاذبية الخاصة بكوكب الأرض كويكبا صغيرا وضمته إلى الأقمار التي تدور حولها، ليستقر على مدار ثابت بشكل مؤقت.

وبحسب الدراسات فإن الكويكب المعروف باسم "2020 CD3" بدأ الدوران حول الأرض، ورصدته عدسات التليسكوب والأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن يغادر الكويكب مداره ومتجها نحو الشمس في أبريل/نيسان القادم، لبدأ بعدها مساره على مدار حول الشمس.

واكشف الباحثان في مسح الفضاء، كاسبر وايرزوس و ثيدور بورن، العاملان في جامعة أريزونا في توكسون القمر الجديد، بحسب "سي إن إن".

واكتشف الفريق القمر الصغير الذي تم سحبه إلى كوكب الأرض قبل عامين أو ثلاثة أعوام كما تشير التوقعات.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

وبحسب مركز "سميثسونيان" للفيزياء الفلكية فإن البيانات التي تشير إلى تكامل المدار، تدل على أن هذا الكويكب مرتبط مؤقتًا بالأرض.

ونوه الباحثون على موقع "تويتر" من المرجح أن يتراوح قطر الكويكب بين 6.2 قدم و 11.4 قدم.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

وأشار الباحثون إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستظهر المزيد من المعلومات حول القمر.

وقال إريك كريستنسن، مدير المسح إن ذلك "سيساعدنا ذلك بشكل أفضل على فهم أصل الكويكب، بالإضافة إلى جدول زمني أكثر دقة لتاريخ وصوله إلى المدار"، وأضاف "هذا سيساعدهم على تحديد ما إذا كان كويكبًا صخريًا أو جسمًا اصطناعيًا".