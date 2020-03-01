رغم "كورونا"... "وان بلس" تجهز مفاجأة لعشاقها بعد يومين

ونشرت "وان بلس" مقطع فيديو دعائي قصير، تعلن فيه عن نيتها الإعلان عن جهاز جديد يوم 3 مارس الجاري، وفقا لما أشار له موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
This is cool. pic.twitter.com/M8fJRM5zsR
— OnePlus UK (@OnePlus_UK) February 29, 2020
ولم تعلن تحديدا هوية تلك المفاجأة وهل سيكون هاتفا ذكيا أم منتجا آخر، ولكن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون أحد سلسلة "وان بلس 8" الجديدة.
وتعمدت "وان بلس" نشر صور غامضة مبهمة لمفاجآتها المرتقبة.
2020 is the year of surprises. Can you guess what's coming up? pic.twitter.com/EWWi1MEwo0
— OnePlus India (@OnePlus_IN) February 28, 2020
ويبدو أن الشركة الصينية الرائدة ستتبع نفس الإجراءات الوقائية السابقة، بأن تجعل الإعلان عن مفاجآتها الجديدة "أون لاين" ولن تنظم مؤتمر صحفي عالمي، كما اعتادت في السنوات الماضية، بسبب تفشي فيروس "كورونا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)