الكشف عن حيوان قادر على الحمل أثناء حمله

أعلن علماء من أستراليا وألمانيا، أنهم اكتشفوا استراتيجية تناسلية جديدة غريبة لدى حيوان "ولب المستنقعات"، الذي يشبه إلى حد ما حيوان الكنغر، حيث اتضح أن الإناث يكن حوامل طيلة حياتهن.

ويعود ذلك إلى أن إناث هذا النوع من الحيوانات يمتلكن رحمين، ولكل منهما عنق ومبيضان وقناة فالوب خاصة به.

وأضاف الخبراء أنه قبل الولادة بيوم أو يومين، يبدأ تطور جنين آخر في الرحم الثاني.

وبمجرد أن يبدأ الطفل في الرضاعة من حليب الأم، يدخل الجنين الجديد في فترة التجمد (يتوقف نموه)، وقد تصل هذه الفترة إلى نحو 11 شهرا أو أكثر.

وعندما يبدأ الطفل الأول بالنمو، تبدأ فترة التجميد في الانكماش، ويستأنف الجنين المجمد نموه، ومن ثم تتكرر الدورة، حيث يتم الحمل مرة أخرى قبل الولادة بيوم أو يومين، وذلك وفق موقع جامعة "ملبورن" الأسترالية.

ويشير علماء الأحياء إلى أن الإناث يبقين حوامل مدى حياتهن، حيث يعتبر ذلك ميزة عند هذا النوع من الحيوانات، من الصعب أو من المستحيل أن تجدها عند باقي أنواع الحيوانات.