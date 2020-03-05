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19:39 GMT05 مارس/ آذار 2020
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    "تويتر" تعلن عن ميزة جديدة لـ"رسائل ذاتية التدمير"

    © REUTERS / Kacper Pempel
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    أعلنت منصة "تويتر" عن ميزة جديدة في تطبيقها على الهواتف الذكية ونسخة سطح المكتب، التي تسمح للمرة الأولى بنشر رسائل "ذاتية التدمير".

    وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تلك الميزة الجديدة عبر "تويتر" تشبه بصورة كبيرة ميزات "القصص" الموجودة على "إنستغرام" أو "سناب شات"، التي تزول تلقائيا بعد 24 ساعة.

    موقع تويتر
    © REUTERS / Thomas White
    تحديث جديد من "تويتر" يهدف لمنع انتشار المعلومات المضللة
    ويمكن من خلال تلك الطريقة نشر أي مجموعة صور أو رسائل متتابعة تظهر للمستخدم على تطبيق "تويتر"، وتزول تلقائيا بعد مدة محددة يحددها المستخدم في وقت لاحق.

    وأطلقت "تويتر" على تلك الخاصية الجديدة اسم "فليتس"، التي أشارت إلى أنه يتم اختبارها حاليا على عدد كبير من المستخدمين، ومتوقع طرحها بصورة رسمية في كل إصدارات تويتر في القريب العاجل.

    وستظهر "فليتس" أو "قصص تويتر" على صورة الملف الشخصي، بنفس الطريقة التي تظهر بها "قصص" فيسبوك أو إنستغرام.

    وستختفي تلك القصص أو "الفليتس" تلقائيا بعد 24 ساعة أو يمكن تقصير المدة حسب رغبة المستخدم، ولن يتمكن أي شخص بعد تلك المدة من التعليق على الصور أو الرد عليها.

    وقال كيافون بايكبور، أحد مدراء تويتر: "كل يوم يأتي الناس إلى تويتر لمعرفة ما يحدث، ويتابعون أشياء فريدة بالنسبة لهم، لذلك نسعى دوما أن تكون منصتنا مزودة بأفكار مفتوحة، خاصة وأننا ندرك أن تبادل الأفكار بصورة علنية على الدوام أمر مخيف"ز

    ​وتابع "يخبرنا الناس في كثير من الأحيان أنهم لا يشعرون بالراحة من التغريد لأن التغريدات تظل موجودة دائما ويمكن الرد عليها أو إعادة نشرها، وهو ما قد لا يرغب البعض فيه بصورة مستمرة".

    وأشار مسؤول تويتر إن "فليتس" تختلف بصورة كبيرة عن "قصص" فيسبوك أو إنستغرام.

    ​ولكن رفض بايكبور أن يعطي مستخدمي "تويتر" المزيد من التفاصيل حول تقنيات "فليتس"، مشيرا إلى أن كل التفاصيل ستكون متاحة خلال أيام.

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