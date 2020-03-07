العلماء يكتشفون تغيرات في أعراض الإصابة بفيروس كورونا

الأعراض الأولية للمرضى المصابين حديثًا أكثر خفاء، قد يشير هذا إلى أن الفيروس يتحور ويتغير.

وجد علماء صينيون تغيرات في أعراض الإصابة بفيروس كورونا في أول المرضى، الذين أصيبوا بالمرض في بداية تفشيه والآن.

وفقًا لنتائج دراسة نشرت على بوابة Social Science Research Network، فإن مرض المصابين حديثا لا يظهر بشكل واضح.

فحص المتخصصون 89 مريضا في ووهان، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين. في البداية كان هناك 31 شخصًا أصيبوا بالعدوى من 16 يناير/كانون الثاني إلى 22 يناير. في المجموعة الثانية - تم إدخال 58 شخصًا إلى المستشفى بأعراض فيروس كورونا من 23 إلى 29 يناير.

كانت أعراض المرض في المجموعة الأولى من المرضى على النحو التالي: ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وضعف، والبلغم، وانخفاض عدد الخلايا الليمفاوية. تم العثور على نفس الأعراض في الأشخاص في المجموعة الثانية، لكنها كانت ضعيفة أو غير موجودة.

وكانت الأعراض مثل السعال والإسهال والغثيان وثقل في الصدر لدى جميع المرضى.

وخلص الباحثون إلى أن "الملاحظات الواردة في هذه الدراسة تشير إلى أن الأعراض الأولية للمرضى المصابين حديثًا أكثر خفاء، وأن نوعًا جديدًا من الفيروسات التاجية يمكن أن يتحول تدريجيًا إلى فيروس شبيه للأنفلونزا".

يعتقد الخبراء أن هذه التغييرات قد تشير إلى طفرة في الفيروس وتغيره. وحذر علماء صينيون من أن هذا هو سبب عدم ظهور المرض لفترة طويلة.

حدث تفشي فيروس كورونا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 في ووهان الصينية. في الوقت الحالي، تجاوز عدد الحالات المصابة 100 ألف شخص. توفي حوالي 3.5 ألف شخص من الالتهاب الرئوي الحاد.