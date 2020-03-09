مفاجأة... خطر يهدد أكثر من مليار هاتف "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطر يهدد أكثر من مليار هاتف "أندرويد" حول العالم.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" أن كل الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 4" وما هو أقدم، وكل الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد 7" التي لم تحصل على تحديثات أمنية.

وأرجع التقرير الخطر إلى أن تلك الأنظمة باتت لا تحصل على تحديثات أمنية من " أندرويد ".

وأظهرت الدراسة التي أجرتها مؤسسة متعاونة مع شركة "غوغل" الأمريكية إن اثنين من كل خمسة من مستخدم أجهزة "أندرويد" حول العالم يتلقون التحديثات الأمنية الهامة، ولكن الباقي سيكون عرضة للخطر الأكبر، خاصة لعدم توفر الأمان.

وقالت الدراسة إنه من دواعي "القلق الشديد" هو أن عدد كبير من أجهزة "أندرويد" باهظة الثمن، لديها فترة صلاحية قصيرة الأمد، قبل أن تفقد الدعم الأمني، ما يجعل الملايين عرضة لخطر العواقب الوخيمة وأن يكونوا ضحية لـ"المتسللين والهاكرز".

وطالبت الدراسة "غوغل" وشركات تصنيع الهواتف الذكية بأن يكونوا صريحين بشأن التحديثات الأمنية بصورة واضحة، وحول المدة التي سيستمرون فيها بدعم تلك الهواتف.

وستكون أبرز الهواتف الذكية المعرضة للخطر هواتف شهيرة مثل "سامسونغ غلاكسي إس 3"، و"سوني إكسبيريا إس".

وتحذر الدراسة اي هاتف "أندرويد" عمره أكثر من عامين، من ضرورة تفقد إذا ما كان يصدر تحديثات أمنية أم توقفت أندرويد عن دعمه.

وفي حالة توقف "أندرويد" عن دعم الهاتف بتحديثات أمنية، فهذا يعني أن هاتفك معرضا لخطر الاختراق.