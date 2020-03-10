علماء سنغافورة يكتشفون أعراضا جديدة لفيروس كورونا

اكتشف العلماء في سنغافورة أعراضًا جديدة لمرض يسببه فيروس كورونا يمكن أن يشتبه في أن المريض يعاني من حمى الضنك.

تم نشر نتائج دراسة قام بها أطباء وخبراء من العديد من المستشفيات ومراكز البحوث المحلية، اليوم الثلاثاء، في صحيفة The Straits Times.

وقال العلماء: "يدخل المريض إلى المستشفى بأعراض حمى الضنك- ارتفاع في درجة الحرارة والطفح الجلدي. وعلاوة على ذلك، هو لا يعاني من أعراض المعتادة لـ COVID-19 (المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد) - سيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق. وفي بعض الأحيان ، قد تظهر الاختبارات في المختبرات "نتائج إيجابية خاطئة على حمى الضنك"".

وفقا لهم: "من المهم للغاية الآن إجراء تشخيص دقيق لفيروس كورونا، لأن العلاج غير السليم يمكن أن يكون خطيرًا ليس فقط على المريض، ولكن أيضًا على الآخرين". في الآونة الأخيرة، سجلت حالتان مماثلتان في سنغافورة، عندما تم تشخيص حمى الضنك في البداية، ولكن مع مرور الوقت لم يتحسن الوضع وفقط بعد ذلك، تم إجراء الاختبارات التي أكدت وجود فيروس كورونا".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضا عدد المعافين 62 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.