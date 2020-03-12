عالم صيني يحدد موعد القضاء على فيروس كورونا في العالم

أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، والذي صنف كوباء عالمي (جائحة)، بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال كبير المستشارين الصيني وعالم الوبائيات، تشونغ ناشان (83 عاما)، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الكثير من الحالات المرضية القادمة إلى الصين هي لمرضى مصابين لكن لا تظهر عليهم الأعراض.

وأشار المستشار ناشان، إلى أن معدلات انتقال العدوى إلى المرضى الذين شفوا سابقا، منخفضة جدا.

يشار إلى أن عالم الوبائيات، تشونغ ناشان، من العلماء الذين ساهموا بشكل كبير في القضاء على فيروس السارس الذي اجتاح العالم في عام 2003، بحسب "رويترز".

وكان المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، قال، اليوم الخميس 12 مارس/آذار، بأن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت.

وأضاف فنغ: "في الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، في جميع مدن مقاطعة هوبي، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في هذا الأسبوع. وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبي"، منوها إلى أن هذه البيانات تشير "إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169 عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت، اليوم الأربعاء، بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 12 مارس/آذار 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80793، ووفاة 11 شخصا ليصل عدد الضحايا إلى 3169، وشفاء ما يقارب 62 ألفا و793 حالة عقب معالجتهم".