هيئة حماية المستهلك الروسية تتحدث عن الاختلافات بين فيروس كورونا والأنفلونزا

وجاء في البيان: "يعد الانتقال في أول 3-5 أيام من المرض، أو انتقال العدوى المحتمل ظهورها - انتقال الفيروس قبل ظهور الأعراض - هو السبب الرئيسي لانتقال الأنفلونزا.

وعلى النقيض من ذلك، رغم أننا نعرف أن هناك أشخاصًا يمكنهم نشر فيروس COVID-19 قبل 24- 48 ساعة من ظهور الأعراض، يبدو أن هذا ليس السبب الرئيسي لانتقال المرض (COVID-19)".

وفقا للهيئة، فإن الإنفلونزا لديها متوسط ​​فترة حضانة أقصر وفترة تسلسلية أقصر (الوقت بين الحالات المتتالية) من الفيروس التاجي، يقدر الفاصل الزمني التسلسلي لفيروس COVID-19 بـ 5-6 أيام، بينما بالنسبة لفيروس الإنفلونزا، يكون الفاصل الزمني المتسلسل 3 أيام، هذا يعني أن الأنفلونزا يمكن أن ينتشر بشكل أسرع من الفيروس التاجي.

وأضافت أن الأطفال عامل مهم في انتقال فيروس الأنفلونزا، تظهر البيانات الأولية للفيروس التاجي أن المرض يصيب الأطفال أقل من البالغين، وأن حالات الإصابة في الفئة العمرية 0-19 سنة منخفضة، تظهر البيانات الأولية من الأسر في الصين أن العدوى تنتقل إلى الأطفال من البالغين، وليس العكس.

بالنسبة لـCOVID-19 ، تشير البيانات اليوم إلى أن 80٪ من الإصابات خفيفة أو عديمة الأعراض، و 15٪ خطيرة وتتطلب معالجة بالأكسجين عالي الضغط، و 5٪ حرجة وتحتاج إلى جهاز التنفس الاصطناعي. ونسبة الحالات الشديدة والحرجة أعلى من تلك التي في الأنفلونزا.

ويعتبر الأطفال والنساء الحوامل والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص المناعة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأنفلونزا الحادة، فيما يتعلق بـ COVID-19 ، من المعروف أن الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوفيات الناجمة عن COVID-19، على ما يبدو، أعلى من الوفيات من الأنفلونزا، وخاصة الموسمية، على الرغم من أن الأمر يستغرق بعض الوقت لفهم الحجم الحقيقي لوفيات COVID-19، إلا أن البيانات المتاحة تظهر أن معدل الوفيات الإجمالي هو 3-4٪، من الواضح أنه بالنسبة للأنفلونزا الموسمية، تكون الوفيات عادة أقل بكثير من 0.1٪.