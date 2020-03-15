نظام جديد في هواتف "غوغل" لا يحتاج لاستخدام اليدين

كشفت تقارير صحفية عن نظام جديد موجود في هواتف غوغل "بيكسل 4" لا يحتاج إلى استخدام اليدين على الإطلاق.

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" تقريرا حول نظام الرادار الجديد الموجود في هواتف "بيكسل 4"، والمعروف باسم "سولي".

وأشارت غوغل إلى أن النظام يستخدم تقنية جديدة كليا على عالم الهواتف الذكية، والتي تسمح بالتنقل عن طريق الإيماءات بدون استخدام الأيدي على الإطلاق.

See through the eyes of Google Pixel 4's Soli radar system pic.twitter.com/829KeSaG2v — Muktadirul Haq Khan (@Muktadir_H_Khan) March 14, 2020

​وتسمح تلك التقنية على "بيكسل 4" بتسجيل صورة تفصيلية للمستخدم وجسمه، بحيث لا يعمل الرادار إلا عند تشغيله من قبل صاحب الهاتف فقط، ولا يقبل إيماءات إلا من المستخدم نفسه، بحيث لا يقلق الشخص من أي مخاوف مرتبطة بالخصوصية عند استخدام رادار "سولي".

ويظهر في الصور أنه بمجرد ما يقترب الشخص بالهاتف يبدأ الرادار في العمل، ويتحرك يمينا ويسارا بمجرد الإيماءة للتمرير.

ويعمل المطورين حاليا على إنشاء خوارزميات جديدة لتشغيل البرنامج عبر الإيماءات لإضافة مهام جديدة يمكن أن يقوم بها الرادار ووظائف مختلفة عن طريق الإيماءات.

Google explains the complex tech behind the Pixel 4's gesture radar https://t.co/KtME8QPGAn -



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Engadget



The Pixel 4's radar-powered Soli motion-sensing system now lets you play and pause music with a swipe, which might seem like a simpl… pic.twitter.com/vv4fCunh4d — Dr Vicente Nario (@DrBicentenario) March 13, 2020

​وستعمل تقنية الإيماءات بالتزامن مع تقنية جديدة كليا تطورها غوغل أيضا يطلق عليها "موشن سنس" والمختصة بمعالجة الصوت بطريقة مبتكرة لتنفيذ أوامر الشخص، حتى لو كان وسط مجموعة كبيرة من الأصوات المتداخلة.