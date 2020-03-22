شاهد الصور الأولى لحاسب "أبل ماك بوك آير" الجديد

كشفت تقارير صحفية الصور الأولى لحاسب "أبل ماك بوك آير" الجديد، والذي يكشف عن مميزات جديدة غير مسبوقة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن حاسب "أبل" الجديد يتميز بلوحة مفاتيح جديدة متميزة.

وتشير التقارير إلى أن لوحة المفاتيح تغيرت بصورة كبيرة، بفضل توفر مفاتيح "كوشير" الجديدة الموجودة بمساحة ميليمتر كامل.

Hush! No Apple Event, here's the new MacBook Air and iPad Pro 2020 https://t.co/Q2r0UsbReG pic.twitter.com/7ueL75TOJ3 — Spiderbytes (@SpiderbytesOfcl) March 21, 2020

​ولا تجعلك لوحة المفاتيح الجديد لحاسب "ماك بوك آير" بحاجة لأن تضع وجهك على مستوى رئيسي مع الحاسب، لأنك ستلاحظ أن الأزرار أطول من ذي قبل.

كما أن لوحة المفاتيح تلك تستخدم ما يطلق عليه "لوحة المفاتيح السحرية"، التي تستخدم "آلية المقص"، التي يمكنها أن تتغير بصورة مطاطية جدا لتقلل التمايل الخاص باللوحة وتسمح بمرونة غير طبيعية في الكتابة وسلاسة أكبر في التكيف مع أي مكان.

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- Intel Core รุ่นที่ 10 และ Intel Iris Plus Graphics

- จอภาพ Retina แสดงผลแบบ True Tone

- กล้องและลำโพงใหม่ เสียงเบสเพิ่มเป็น 2 เท่า

- Keyboard แบบ MacBook Pro 16 นิ้วhttps://t.co/ZLarNZUIr5 pic.twitter.com/MUW6wFqkNZ — khajochi (@khajochi) March 18, 2020

​وأشار التقرير إلى أن اللوحة الجديد لا تساعد على ارتكاب الكثير من الأخطاء المطبعية لأن أزاراه لا يمكن أن تجد فيها أي "تعليق" أو تسجيل مزدوج، بسبب الحساسة الجديدة التي تشعر بمجرد لمس الأصبع للزر.

كما أن "أبل" حسنت وضع مفاتيح الأسهم للتنقل يمينا ويسارا، بحيث يشعر المستخدم بسهولة استخدامها في حاسب "ماك بوك آير" الجديد.