رصد أعراض جديدة تظهر على مرضى "كورونا" تجعله أكثر فتكا

رصد عدد من الباحثين أعراضا جديدة تظهر على مرضى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، لم تكن ضمن الأعراض التي ظهرت على المرضى سابقا.

ومن المعروف أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا الشائعة تأتي عن طريق ارتفاع درجات حرارة الجسم "الحمى" والسعال وضيق التنفس.

لكن مجلة "شيب" أشارت إلى أن العلماء رصدوا أعراضا جديدة للإصابة تظهر على الجهاز الهضمي.

ورصد العلماء أعراضا جديدة للإصابة بكورونا مثل الإسهال والقيء واضطرابات كبرى في الجهاز الهضمي.

وقالت المجلة الأمريكية لانتشار الأمراض الهضمية أنه ظهرت تلك الأعراض الهضمية على حالات عديدة من مصابي كورونا في الصين بنسبة وصلت إلى 48.5%.

وكانت أكثر أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعا لدى مصابي كورونا هي "فقدان الشهية" والإسهال والقيء وآلام المعدة.

كما لاحظ الأطباء أيضا أن من كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مرتبطة بفيروس كورونا كانوا يميلون للحصول على نتائج أسوأ وأخطر في التعرض للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أعراض الجهاز الهضمي.

وأرجع الباحثون هذا إلى أن عددا منهم ممكن كانوا يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، لم يتم تشخيص حالاتهم بأنهم مصابي كورونا في البداية، ما أدى إلى تفاقم حالاتهم الصحية.

وقدم الباحثون عددا من الأسباب حول ظهور أعراض الجهاز الهضمي على مرضى "كوفيد 19"، والتي جاءت على النحو التالي:

1- فيروس كورونا يرتبط بمستقبلات الخلايا المسماة "ACE2" والتي تؤدي إلى تفاعل مع الكبد يؤدي إلى إنشاء خلايا جديدة وإصابة أنسجة الكبد باعتلال يؤدي إلى اعتلال في الجهاز الهضمي".

2- الفيروس يؤدي إلى تدمير بكتيريا القناة الهضمية ما يؤدي إلى أعراض قوية في الجهاز الهضمي.

3- يثير فيروس كورونا استجابة التهابية من الجهاز الهضمي، تؤدي للشعور بأعراض خطيرة في الجهاز الهضمي.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أن الأطباء يجب أن يدركوا أن أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، قد تكون سمة عرضية للإصابة بـ"كوفيد 19"، وأنها قد تظهر قبل أو بعد أو في غياب أعراض الجهاز التنفسي التقليدية، وقد تكون أخطر من الأعراض التنفسية الاعتيادية.

وقالت أندريا كوليفورد، طبيبة أمراض الجهاز الهضمي في المكاتب الطبية في مانهاتن: "الأمر يبدو خطيرا لأنها أعراض شائعة ويوجد صعوبة في حصرها".

وتابعت "لا نزال نحتاج المزيد والمزيد من البحوث والدراسات والبيانات للتعرف على سبب ظهور الأعراض وكيفية علاجها ورصدها".

وخلصت الدراسة للقول إنه "بغض النظر عما إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو غير ذلك، فإن التباعد الاجتماعي ضروري الآن للمساعدة في إبطاء انتشار كوفيد 19، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".