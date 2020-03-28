حقيقة علاقة آكل النمل بنقل فيروس كورونا

كشف فريق من العلماء الدوليين، علاقة وثيقة بين آكل النمل الحرشفي وفيروس كورونا المستجد.

وقال العلماء في منشور مجلة "نيتشر"، يجب حظر بيع آكل النمل الحرشفي في الأسواق لتقليل مخاطر أي حوادث تفشي في المستقبل.

ويعد آكل النمل الحرشفي من أكثر الحيوانات الثديية التي يتم بيعها بشكل غير شرعي، لاستخدامه في كل من الطعام والطب التقليدي.

وقال مؤلفو الدراسة: "إن البيانات الجينية لهذه الحيوانات تتطلب التعامل معها بحذر شديد، كما يجب حظر بيعها في أسواق الحياة البرية".

وشدد الخبراء في المنشور، أنه من الضروري فرض المزيد من المراقبة على آكل النمل الحرشفي في الحياة البرية في الصين وجنوب شرق آسيا لفهم دورها في ظهور فيروس كورونا ومخاطر الانتقال المستقلبي إلى الإنسان.

وكشفت الفحوصات في وقت سابق، على احتواء الخفافيش سلالات من فيروس كورونا شبيهة بتلك الموجدة في البشر.