بوزن 3 كغ... تصنيع أصغر وأسرع جهاز للكشف عن كورونا... صور

صنعت شركة أمريكية جهازا جديدا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، خلال فترة زمنية تعتبر هي الأقصر منذ تفشي الفيروس.

وبحسب موقع شركة "أبوت" فإن الجهاز قادر على تحديد وكشف الإصابة الإيجابية خلال خمس دقائق من عملية إجراء الفحص، بينما يؤكد عدم الإصابة خلال 13 قيقة فقط، وهو ما يعتبر وقت قياسي جديد.

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G — Abbott (@AbbottNews) March 27, 2020

وأشارت الشركة المصنعة للجهاز في بيان لها إلى أن الجهاز والذي أطلق عليه اسم "ID Now" قابل للحمل وصغير وسهل الاستخدام.

ونوهت الشركة إلى أن الجهاز صغير بحجم محمصة الخبز الصغيرة ويزن حوالي 6.6 رطلا (حوالي 3 كيلوغرام) فقط.

وبحسب الموقع فقد منحت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، الإذن للبدء في إنتاج وتصنيع هذه الأجهزة، وستتمكن الشركة من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية اعتبارا من الأسبوع المقبل.