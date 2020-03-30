سامسونغ تفاجئ العالم بحاسب لوحي استثنائي والسعر لا يمكن تصديقه

وأوضحت شركة "سامسونغ"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنها طرحت حاسب "غلاكسي تاب إس 6 لايت" في ألمانيا.
وبات الحاسب اللوحي الجديد متاحا للطلب المسبق بسعر زهيد جدا لا يتعدى الـ430 يورو، فيما سيتم إصداره رسميا يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل.
#Samsung - #GalaxyTabS6Lite - Samsung Galaxy Tab S6 Lite Price + Launch Date + Some specs https://t.co/TXUcPfq8qE pic.twitter.com/as5YFmGnMk— /LEAKS (@Slashleaks) March 30, 2020
كما ستطرح سامسونغ نسخة أعلى في السعر وستكون متوافقة مع خدمات الجيل الخامس، فيما ستكون النسخة الثانية لخدمات الإنترنت اللاسلكي فقط.
أما بالنسبة لمواصفات "غلاكسي تاب إس 6 لايت" فسيتمتع بشاشة بقياس 10 بوصات وبقلم "إس بين"، وشاشة "LCD" بدلا من شاشة "سوبر أموليد" المعتادة.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Specifications Leaked.— TIME SCREEN (@TIMESCREENTS) March 30, 2020
Samsung Galaxy Tab S6 Lite has a 10.4-inch 1200 x 2000 screen, a mid-range Exynos 9611 chipset, 4GB of RAM, 64GB or 128GB of storage, a microSD card slot, a 7,040mAh battery, an 8MP rear camera, and a 5MP front-facing one. pic.twitter.com/901EhmOOhS
وسيعمل الحاسب اللوحي من سامسونغ بنظام تشغيل "أندرويد 10" مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" سعتها 4 غيغابايت ويعمل ببطارية كبيرة ذات قدرة واسعة، وسمك يبلغ 7 ملم، ووزن 798 غ فقط، كما أنه سيدعم نوعين من مكبرات الصوت بضبط "AKG" ودعم "دولبي آتومز".
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