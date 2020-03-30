سامسونغ تفاجئ العالم بحاسب لوحي استثنائي والسعر لا يمكن تصديقه

فاجأت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية العالم بإطلاقها حاسب لوحي جديد من نوعه استثنائي في إمكانياته وبسعر لا يمكن تصديقه.

وأوضحت شركة "سامسونغ"، وفقا لما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنها طرحت حاسب "غلاكسي تاب إس 6 لايت" في ألمانيا.

وبات الحاسب اللوحي الجديد متاحا للطلب المسبق بسعر زهيد جدا لا يتعدى الـ430 يورو، فيما سيتم إصداره رسميا يوم 2 أبريل/ نيسان المقبل.

​كما ستطرح سامسونغ نسخة أعلى في السعر وستكون متوافقة مع خدمات الجيل الخامس، فيما ستكون النسخة الثانية لخدمات الإنترنت اللاسلكي فقط.

أما بالنسبة لمواصفات "غلاكسي تاب إس 6 لايت" فسيتمتع بشاشة بقياس 10 بوصات وبقلم "إس بين"، وشاشة "LCD" بدلا من شاشة "سوبر أموليد" المعتادة.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Specifications Leaked.



Samsung Galaxy Tab S6 Lite has a 10.4-inch 1200 x 2000 screen, a mid-range Exynos 9611 chipset, 4GB of RAM, 64GB or 128GB of storage, a microSD card slot, a 7,040mAh battery, an 8MP rear camera, and a 5MP front-facing one. pic.twitter.com/901EhmOOhS — TIME SCREEN (@TIMESCREENTS) March 30, 2020

​وسيعمل الحاسب اللوحي من سامسونغ بنظام تشغيل "أندرويد 10" مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" سعتها 4 غيغابايت ويعمل ببطارية كبيرة ذات قدرة واسعة، وسمك يبلغ 7 ملم، ووزن 798 غ فقط، كما أنه سيدعم نوعين من مكبرات الصوت بضبط "AKG" ودعم "دولبي آتومز".