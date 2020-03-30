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16:46 GMT30 مارس/ آذار 2020
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    فيروس كورونا في بلجيكا

    دعوة لكل "العلماء"... ساعدوا في مكافحة كورونا

    © AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD
    علوم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (32)
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    أطلق مجموعة من العلماء مبادرة جديدة ودعوة لكل "العلماء"، بضرورة التطوع والمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وتطرقت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى تلك المبادرة التي أطلقها العالم الأمريكي، مايكل ويلز، بشأن تشكيل مبادرة جديدة لتعزيز الجهود في مكافحة فيروس كورونا.

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    وقال ويلز: "نسعى من خلال تلك المبادرة إلى خلق طريقة ووسيلة للتواصل بين جميع العلماء في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للباحثين الراغبين والقادرين على المساعدة في جهود مكافحة كوفيد 19 المحلية، وستكون هذه المعلومات مصدرا حيويا لكل المؤسسات والوكالات الحكومية بناء على طلبهم".

    وأوضح ويلز، عالم الأعصاب الأمريكي في معهد برود وجامعة هارفارد، البالغ من العمر 34 عاما،  أن تلك المبادرة ستدعم كافة الجهود الوطنية لتنظيم عمليات تطوع العلماء في مكافحة فيروس كورونا.

    وبالفعل نجحت تلك المبادرة في 10 أيام فقط في ضم أكثر من 7 آلاف عالم إلى قاعدة بيانات ويلز، واستفادت بالفعل المنظمات والإدارات الحكومية في 12 دولة من المعلومات.

    ويعمل ويلز أيضا على موقع يطلق عليه "نهاية كورونا"(EndCoronavirus.org).

    وستساعد قاعدة بيانات ويلز على تنظيم عمل العلماء من أجل التوصل السريع إلى لقاح، للمضي قدما مع متخصصي العلوم الآخرين الذين يرغبون في الاستفادة منها.

    يُطلب من العلماء مطابقة أعمالهم المحددة مع الاحتياجات المحتملة في المعركة ضد المرض، بما في ذلك الخبرة مع فيروسات الحمض النووي الريبي مثل الفيروس التاجي.

    وعاش ويلز، وهو من مواطني ولاية أوهايو، منذ ما يقرب من عقد من الزمان في مرتع الأبحاث في كامبريدج، ماساتشوستس.

    وأوضح أنه أنشأ قاعدة البيانات جزئيًا للمساعدة في ضمان إمكانية الاستفادة من المعرفة العلمية في الأماكن التي لا يمكن الوصول فيها إلى المراكز الأكاديمية الرئيسية القريبة والكيانات والمؤسسات الحكومية - وعن طريق الجمعيات المواطنين.

    وقال ويلز "العلماء مورد هائل لهذا البلد. ولا يجب أن يقتصر الأمر على السواحل."

    وتابع ويلز قائلا  "إنه شيء يجب أن يتمكن الجميع من الاستفادة منه".

    ويعتبر مشروع ويلز هذا ليس الوحيد، حيث كان يعمل في السابق على مطابقة العلماء الحريصين على المساعدة في محاربة الفيروس بفرص لاستخدام مهاراتهم - كانت الجهود الإقليمية جارية بالفعل عندما أنشأ ويلز جدول بيانات غوغل لأول مرة.

    وأحد محاور المشروع هو تحديد العلماء المتطوعين المؤهلين للنشر مثل "سلاح الفرسان" في النقاط الساخنة لإجراء الاختبارات. تسأل قاعدة البيانات أيضًا عما إذا كان العلماء قادرين على التبرع بمواد الاختبار، مثل مجموعات استخراج الحمض النووي الريبي ومسحات الأنف، والاعتراف بأن نقص القدرة على الاختبار في المختبرات واللوازم هو أيضًا مصدر قلق.

    لدى ويلز خبرة في أبحاث الفيروسات، لكن قاعدة البيانات تضم خبراء من خلفيات متعددة، بما في ذلك خبراء المعلوماتية الحيوية الذين يمكنهم مساعدة المحللين والباحثين الآخرين بشكل أكثر فعالية في رسم وتصور البيانات حول آثار الوباء.

    ويتعين على المنظمات أو الهيئات الحكومية طلب الوصول إلى النسخة الكاملة من قاعدة البيانات. تم رفض الطلبات التي لا علاقة لها بالوباء، مثل الشركات التي تبحث عن موظفين محتملين.

    ويعترف ويلز ومعاونوه من العلماء الذين يوقعون على قاعدة البيانات أنه بينما "يأملون في أن يحصل كل واحد منكم على فرصة لاستخدام مهاراته المتقدمة في مكافحة هذا التفشي".

    قال ويلز إنه بغض النظر عن كيفية استخدام قاعدة البيانات، فإن العلماء "يريدون أن يكونوا جزءًا من حل هذه المشكلة العالمية". وقال إن قاعدة البيانات تضمن "أنه عندما يتم استدعاؤنا، فإننا على استعداد للذهاب على الفور".

    صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

    وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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