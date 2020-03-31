"وان بلس" لعشاق هواتفها: استعدوا 14 أبريل للمفاجآت الثلاث

أعلنت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية عن نيتها إطلاق منتجاتها الجديدة يوم 14 أبريل/نيسان المقبل.

وقالت الشركة الصينية الرائدة، وفق ما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إنه في 14 أبريل ستطلق "وان بلس" 3 هواتف دفعة واحدة، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، أبرزها تلفاز "وان بلس تي في الذكي".

وأطلقت "وان بلس" على مجموعتها الجديدة لقب "القيادة بالسرعة"، في إشارة إلى السرعة الكبيرة التي ستتمتع بها كل هواتفها وأجهزتها الذكية الجديدة.

ومن المتوقع أن تطلق " وان بلس " هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 برو" بالإضافة إلى نسخة منخفضة التكلفة كانت ستطلق عليها "وان بلس 8 لايت" ولكن عدلت الاسم ليصبح "وان بلس زد".

كما ستطلق الشركة الصينية الرائدة أيضا تلفاز "وان بلس تي في 55 كيو 1 برو".

وزودت "وان بلس" هواتفها بإمكانيات ومواصفات مذهلة، بدءا من شاشات فائقة الدقة ومعالج سريع من نوع "سنابدراغون 865" وتقنيات الجيل الخامس.

GENIUS SMART TV: Introducing the One Plus TV 55 Q1 Pro powered by MediaTek, now avail in India. The debut TV from OnePlus features a 55-inch screen, 4k resolution, QLED screen panels, built-in sound bar that slides out, Android TV OS with Chromecast & more. #MediaTek #OnePlus pic.twitter.com/FKVUXVw9z7 — MediaTek (@MediaTek) January 14, 2020

​أما بالنسبة للنسبة اللايت "وان بلس زد"، فسعره سيكون مميز للغاية حيث لن يتعدى الـ495 دولار أمريكي.

ولكن "وان بلس زد" قد يستخدم معالج مختلف من نوع "ميديا تك"، ولكن تعد الشركة الصينية أنه سيكون بنفس سرعة معالج الهواتف الأخرى.