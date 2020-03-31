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    مجلدات دردشة ورموز للكورونا... تغييرات كبرى في "تلغرام"

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    طرح تطبيق التراسل الفوري المشفر "تلغرام" تحديثا يقدم تغييرات كبرى في شكل وتقنيات التطبيق.

    وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن أبرز تلك التغييرات متمثلة في تقنية جديدة لإنشاء مجلدات لأرشفة الدردشات المهمة، بالإضافة إلى رموز تعبيرية جديدة كليا لفيروس كورونا.

    وقالت تلغرام إن تقنية مجلدات الدردشة ستكون مثالية للتعامل مع الحمل المتزايد من الرسائل، سواء المرتبطة بالعمل أو الدردشات الشخصية.

    ويمكن إنشاء مجلدات الدردشة عن طريق الضغط على الإعدادات ثم اختيار قنوات أو أشخاص وستجد أيقونة جديدة اسمها Chat Folders، وبمجرد اختيار القناة أو الشخص داخل مجلد الدردشة ستظهر لك في بداية التطبيق.

    ​وتقول تلغرام عن التحديث الجديد: "إذا كان لديك عدد كبير جدًا من الدردشات، يمكنك الآن فصل المرح عن العمل أو الأشياء العائلية عن الأشياء المدرسية - ثم التمرير بين علامات التبويب للوصول بسرعة إلى أي من الدردشات الخاصة بك".

    وتابعت: "يمكنك تضمين أو استبعاد جميع الدردشات من نوع معين، مثل القنوات، أو غير المقروءة - أو واحدة تلو الأخرى. تصبح المجلدات متاحة في الواجهة عندما تكون قائمة الدردشة طويلة بما يكفي لبدء التكدس."

    ​كما أن تحديث تلغرام منح أيضا المستخدمين إمكانية وضع دردشات مثبتة بعدد غير محدود في الدردشات، حتى تتأكد من أن المستخدمين لا يشعرون بالارتباك من تلك الخواص الجديدة.

    كما أضافت تلغرام أيضا خاصية جديدة في تحديثها، وأطلقت عليها الدردشات المؤرشفة، والتي تسمح بإخفاء بعض المحادثات من العرض.

    وكل ما على المستخدم أن يفعله هو تمرير محادثة إلى اليسار لتنتقل إلى مجلد الدردشات المؤرشفة، في حال ظهر إشعار جديد لتلك الدردشة ستخرج من مجلد الأرشفة، إلا إذا كان المستخدم قد كتم صوت تلك المحادثة.

    كما يمكن من خلال تحديث تلغرام إخفاء المستخدم للأرشيف، عن طريق تمرير مجلده يسارا، ويمكن مشاهدته مرة أخرى بسحب الشاشة لأسفل.

    وأضافت تلغرام في التحديث الجديد أيضا "رسوم متحركة" للتسجيل الصوتي أو رسالة الفيديو، والتي يمكن أن تجعل التسجيل أكثر مرحا.

    ​وخصصت تلك التقنية الجديدة لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" فقط.

    كما أضافت أيضا تلغرام في تحديثها الجديد رموز تعبيرية جديدة "إيموجي" خاصة بفيروس كورونا، والتي تحث الأصدقاء للبقاء في المنزل أو البقاء في أمان.

    بالإضافة إلى ذلك، تضيف تلغرام أيضًا، تقنية النرد المتحرك حتى يتمكن الأشخاص من جعل الدردشات أكثر إثارة للاهتمام مع لعبة جماعية، وكل ما عليك سوى نشر النرد المتحرك في دردشة جماعية للبدء في لعبة مثيرة بين الأصدقاء.

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