تسجيل
12:36 GMT31 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    فتاة تأكل اللحم

    الإجهاد الغذائي... أخطر أعراض الحجر الصحي... وطرق لتفادي المشكلة

    © Fotolia / Puhhha
    علوم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (86)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/102574/31/1025743109_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_b211a1b92ee363c2f87b35668df723d4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202003311045027550-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9--/

    الإجهاد الغذائي هي مشكلة يعاني منها الأشخاص الذين يأكلون عادة استجابة للقلق أو التوتر أو المشاعر الأخرى، وهي الطريقة التي يحاولون من خلالها الهروب من الواقع أو إبعاد تفكيرهم عن المشكلة عن طريق زيادة وجبات الطعام بشكل كبير.

    ومع التحدي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، وفرض الدول والحكومات الحجر الصحي الطوعي في المنازل، ازدادت حالات الإجهاد الغذائي في المجتمعات، نتيجة قضاء أوقات طويلة في المنزل وعدم الخروج منه.

    © Sputnik . Виталий Тимкив
    هيئة الرقابة الروسية تبتكر اختبارا عالي الدقة للكشف عن فيروس كورونا
    وبحسب "سي إن إن" تفاقم حجم المشكلة في الفترات الأخيرة، ورافقها شعور دائم لدى الأفراد بالإجهاد والضعف نتيجة الأكل المستمر، وعدم القدرة عن التوقف في ظل قضاء فترات طويلة في المنازل وعدم قدرتهم على الخروج وممارسة أنشطتهم وأعمالهم.

    كيفية السيطرة على الإجهاد الغذائي

    أشار اختصاصي التغذية ومؤلف كتاب "اقرأه قبل تناوله... من القائمة (الطعام) إلى المائدة"، بوني توب ديكس، إلى طرق عدة للتحكم في الإجهاد الغذائي.

    ونوه الاختصاصي إلى أنه في حال كانت هذه المرة الأولى التي تعاني فيها من الإجهاد الغذائي أو تعاني منها سابقا وازداد تواترها في الفترة الأخيرة، فهناك طرق عدة لإدارة وتخفيف الإجهاد الغذائي الذي تعاني منه.

     تقليل محفزات القلق:

    وبحسب أخصائية التغذية في مدينة نيويورك مارثا ماككيتريك، من الضروري جدا الابتعاد عن محفزات القلق، وعدم البحث عن الأشياء أو الأخبار التي تسبب التوتر الداخلي، لأنها تحفز على تناول الطعام بشكل مستمر، ومحاولة الابتعاد عنها وعن مصادرها قدر الإمكان.

    عدم تأنيب النفس

    ومن جهة أخرى يعتبر البعض أن الوقت الحالي ليس مناسبا للتفكير بأنماط الغذاء الصحي بقدر أهمية السيطرة على المشاعر وتخطي المحنة والتوتر، لذلك لا يجب القلق من زيادة معدلات الطعام.

    وقال توب ديكس: "لا ينبغي لأحد أن يلوم نفسه على اتخاذ هذه الخيارات، هذا ليس الوقت المناسب لنظام غذائي صارم".

    لكن من جهة أخرى من المهم تنظيم أوقات وكميات الأطعمة المفضلة لديك حتى تشعر بالسيطرة وتتجنب الضغط وزيادة الوزن.  

    تناول الوجبات المصغرة

    واحدة من أفضل الطرق للاستمتاع بالمأكولات المفضلة لديك مع تجنب الإفراط بتناول الطعام، هي تناول الوجبات الخفيفة والصغيرة.

    وينصح الخبراء بوضع وجبات خفيفة مثل البسكويت المملح ورقائق البطاطس بأكياس صغيرة وجاهزة، مما يسمح لك بشكل طبيعي ولا إرادي بتجنب تناول الطعام بكميات كبيرة.

    إعادة تنظيم المطبخ

    من الضروري إبعاد المأكولات التي تتضمن سعرات حرارية عالية عن النظر، وإخفائها قدر الإمكان، أو حفظها في الثلاجة، وإخفاء الحلويات والمشروبات الغازية، وبدلا منها يمكنك وضع الفواكه على المائدة بشكل دائم، ووضع ما أمكن من الأطعمة الصحية أمام الأطفال، كالجزر المقطع على سبيل المثال.

    اسأل نفسك إذا كنت جائعا

    من الضروري قبل تناول أي طعام أن تسأل نفسك؛ هل أنا جائع بالفعل؟ أوضح توب ديكس أنه من الحكمة مغادرة المطبخ عند شعورك بعدم الرغبة بتناول الطعام، وأن الشعور بالرغبة في الطعام على الرغم من عدم الشعور الحقيقي بالجوع قد يعني أيضًا أنك تشعر بالقلق أو الملل. بدلا من ذلك يمكنك الاستحمام، أو الاتصال بصديق، أو القيام بنشاط ما.

    خذ استراحة

    يمكن أن يكون احتساء المشروبات مثل الشاي أو غيرها من المشروبات الساخنة، طريقة رائعة للسماح بمرور الرغبة الشديدة لتناول الطعام التي يسببها الإجهاد.

    قال توب ديكس: "إن شرب الشاي العادي مع القليل من العسل يوفر شعورا سريعا بالشبع؛ فهو يجعلك تفكر قليلا قبل تناول وجبة خفيفة أو وجبة قد تكون غير ضرورية".

    تناول الوجبات التي تشغلك لفترة طويلة

    اعتبر توب ديكس، أن تناول المأكولات التي تسبب انشغالا لفترة طويلة من شأنها أن تعطي شعور الشبع وتبعدك عن الوجبات الدسمة ذات السعرات الحرارية العالمية، فعلى سبيل المثال تناول وجبة من الفشار يستمر لفترة طويلة وسيكون مفيدا في مثل هذه الأوقات. "هذه الأطعمة تبقيك مشغولاً، لكنها لا تضيف الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي".

    تبديل الأطعمة

    إذا كنت تشعر بعدم القدرة على مقاومة الطعام، يفضل العمل على استبدال الوجبات الدسمة وذات السعرات الحرارية العالية بوجبات خفيفة تعطي شعور الشبع كوجبات دقيق الشوفان والتي تستخدم في كثير من الأحيان لهذا الغرض.

    الرياضة المنزلية وتنظيم الوجبات

    من أهم النصائح التي يعطيها توب ديكس لتخطي مشكلة الإجهاد الغذائي هي إشغال النفس بالرياضة المنزلية، ومحاولة تطبيقها بشكل دوري، لأنها تبعد التفكير عن الطعام وتشغل الذهن بالتمارين الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الوجبات بشكل مسبق ومحاولة تنظيمها، وأخذ استراحة لمدة خمس دقائق قبل الطعام، والبحث عن مكان للجلوس بهدوء وممارسة التنفس العميق.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (86)

    انظر أيضا:

    3628 كيلوغراما تم إرسالها... تعرف على قائمة طلبات رواد الفضاء من الطعام
    إيطاليا تقرر غلق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وأسواق الطعام
    الكويت... إجمالي إصابات كورونا 289 بعد تسجيل 23 حالة جديدة
    إيران: تسجيل 114 حالة وفاة و3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    نظام غذائي, غذاء, طعام, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موسكو قبل وبعد إغلاق الأماكن العامة، في إطار اجراءات للوقاية من فيروس كورونا، 28  مارس 2020
    كل الأماكن مشتاقة لك...موسكو قبل وبعد العزل الصحي
    إيران وروسيا تقدمان يد العون لأمريكا للقضاء على كورونا
    إيران وروسيا تقدمان يد العون لأمريكا للقضاء على "كورونا"
    قاعدة K1 الجوية
    قاعدة "كي1" الجوية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك