"أبل" تجهز مفاجأة لكل عشاق "آيفون" في 15 أبريل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز مفاجأة لكل عشاق هواتف "آيفون" في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "أبل" تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر "آيفون 9" في منتصف الشهر الجاري.

وسيكون هذا الجهاز خليفة هاتف "آيفون إس إي" الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2016.

IPhone 9 listed on Chinese apple website, I'm not sure about authentication because it's April 1st #iPhone #iphone9 #April1st pic.twitter.com/8DaDLsMVqo — Sahil Karoul (@KaroulSahil) April 1, 2020

​وكانت "أبل" قد أجلت إطلاق الهاتف لأكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل" أنها أجرت اجتماعا داخليا لمناقشة كيفية إطلاق هاتف "آيفون 9"، وتوصلت على أنها ستكشف عنه رسميا في 15 أبريل، على أن يكون متاحا في الأسواق يوم 22 أبريل الجاري.

وستجهز "أبل" حدثا عبر الإنترنت للكشف عن مواصفات الهاتف الجديد وإمكانياته.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر هاتف "آيفون 9" ما بين 349 إلى 399 دولار أمريكي، وسيتم دعم بشاشة لمسية ضخمة ومستشعر بصمة أصابع.