"سارس" أو "كوفيد-19"...الاختلافات الرئيسية بين الأمراض

قامت غالينا كوجيفنيكوفا، دكتوراه في العلوم الطبية، رئيسة قسم الأمراض المعدية في جامعة الصداقة بين الشعوب، بتعداد الأعراض الرئيسية المصاحبة لعدوى فيروس كورونا. وفقا لها، من الصعب جدا تمييز COVID-19 عن التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

وأوضحت الطبيبة: "من الصعب جدًا التمييز بين أعراض أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الجهاز التنفسي الحادة التي يسببها فيروس كورونا. ترافق أمراض التهابات الجهاز التنفسي الحادة زيادة في درجة الحرارة من 37.2 - 37.3 وأكثر. بالإضافة إلى أعراض التسمم المعتدلة، أي الصداع وآلام العضلات والضعف"، وفقا لقناة "زفيزدا".

ومع ذلك، هناك أعراض كانت لدى معظم المصابين. السعال الجاف وضيق التنفس.

وعددت كوجيفنيكوفا قائلة: "السعال الجاف أحد الأعراض الهامة عند التشخيص وصعوبة التنفس وألم في الصدر والشعور بنقص الهواء".

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، أصيب أكثر من مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، وشفي أكثر من 211.4 ألف شخص. أصبح 53 069 شخصًا ضحايا لهذا الوباء.