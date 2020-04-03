تسريبات تكشف أجهزة تعقب جديدة تجهزها شركة "أبل"

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنه بالخطأ سربت شركة "أبل" الأمريكية معلومات عن أجهزة التعقب الجديدة التي ستطلق عليها اسم "إير تاغز".

وستعمل الأجهزة الجديدة على استخدام تقنية البلوتوث من أجل تحديد الأشياء وتعقب مثلا مجموعة مفتايح أو حقيبة ظهر أو حتى دراجة، لمعرفة موقعها إذا ما فقدتها في أي وقت.

وستكون "إير تاغز" مثل مربع صغير مرتبط بتقنية البلوتوث ويمكنه الارتباط بتنقية "جي بي إس" مع الهاتف لتعقب العنصر إذا ما تم فقده.

وسيدعم نظام تشغيل "آي أو إس 13" الجديد كافة التقنيات الخاصة بأجهزة التعقب الجديدة.

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وكشفت "أبل" عن تفاصيل عمل أجهزة التعقب الجديدة من خلال فيديو توضيحي لشرح كيفية محو بيانات آيفون أو تعطيل خدمة "اعثر على هاتفي"، ليجد الناس تقنية جديدة تحت اسم "إير تاغز".

وأضاف "آي أو إس 13" بالفعل طريقة لتتبع هاتف آيفون المفقود عبر تقنية بلوتوث التي يمكنه إرسالها.

يمكن أن تعمل "إير تاغز" هذه بنفس الطريقة، بمجرد إرفاقها بأي عنصر، مثل مفاتيح إلى حد كبير، سيقومون بإرسال إشارة بلوتوث يمكن التقاطها بواسطة الأجهزة الأخرى للمساعدة في تعقب العنصر.

ولم تحدد شركة "أبل" إطار زمني لوقت طرح أجهزة "إير تاغز" الجديدة، ولكن ذلك قد يتزامن مع طرح هواتف "آيفون 9" متوسط السعر بصورة كبيرة.