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07:15 GMT04 أبريل/ نيسان 2020
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    مذنب

    فلكية تتحدث عن مذنب سام يطير إلى الشمس

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    علوم
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    أبلغت الفلكية والموظف في القبة السماوية في موسكو، ليودميلا كوشمان وكالة "سبوتنيك"، أن المذنب C / 2019Y4 Atlas ، الذي يحتوي نواه على مادة السماوي الخطرة، سيقترب من الشمس في نهاية شهر مايو أيار وسيكون مرئيًا من الأرض بالعين المجردة.

    وقالت كوشمان: "على مدى السنوات السبع الماضية، يمكن أن يصبح الأكثر توهجا في سماءنا. بسبب الرياح الشمسية، تبدأ الذيول تتشكل عليه – واحد غاز والآخر غبار، مما يمنحه مظهرًا رائعًا".

    وفقا لعالمة الفلك، يوم 24 مايو، سيقترب المذنب من الأرض على مسافة قصوى تبلغ 117 مليون كيلومتر. 31 مايو، سيقترب 38 مليون كيلومتر إلى الشمس، أي أنه سيكون أقرب من عطارد.

    وأضافت كوشمان: "ويمكن فقط التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك".

    تم اكتشاف المذنب في 28 ديسمبر كانون الأول 2019 بواسطة نظام ATLAS  (نظام الإنذار الأخير لتأثير الكويكبات) لاكتشاف الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. حينها كان صغيرًا جدًا - الحجم 20. وبعد ذلك، زاد توهجه.

    بحلول شهر أبريل نيسان، بلغ مقدار سطوع المذنب 8. هذا يعني أنه عند اقترابه من الشمس، يبدأ المذنب بالتبخر بسرعة، وفقا للعالمة.

    وأشارت كوشمان إلى أنه بحلول نهاية أبريل، سيزداد سطوع المذنب ويمكن رؤيته بالعين المجردة. سطوعه سيصل إلى الدرجة الثانية، أي أنه سيكون مشرقا مثل نجوم أورسا ميجور.

    وأوضحت أن هذا المذنب طويل الأمد. في المرة السابقة، حلق فوق الأرض في بداية الألفية الرابعة قبل الميلاد. وقالت: "هذا هو الوقت الذي تم فيه بناء الأهرامات العظيمة في مصر".

    في السماء المرصعة بالنجوم، سيكون المذنب أخضر. وأشارت الفلكية إلى أن "ذلك يعتمد على الغازات الموجودة في نواة المذنب. فالسماوي يعطيها لونًا أخضر لأن الأشعة فوق البنفسجية تثير جزيئات السماوي وتبدأ في التوهج".

    أوضحت كوشمان أنه بالإضافة إلى هذا المذنب في الربيع في السماء، يمكن رؤية مذنبين آخرين من الحجم الثامن. وقالت: "يمكن رؤية الأجسام الثلاثة الآن في ليلة صافية باستخدام تلسكوب جيد".

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    الكلمات الدلالية:
    السماء, الأرض, مذنب
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