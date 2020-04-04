الاختلاف الرئيسي بين أنفلونزا وفيروس كورونا

قالت أبيجيل كارلسون، خبيرة في جامعة سانت لويس في الولايات المتحدة، إن خصوصية COVID-19 هي عدم وجود مناعة تحمي منه لدى الشخص وصعوبة تشخيص فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد COVID-19 وهو مختلف تمامًا عن فيروس الأنفلونزا ويمكن أن يكون خطير جدًا على البشر.

وفقا لها، مع مرور الوقت، ظهرت لدى كل منا مناعة تحمي من أنفلونزا، ونتيجة لذلك، أثناء الأوبئة الموسمية لهذا الفيروس، قد لا يصاب الغالبية به.

يميل الجهاز المناعي إلى تحديد ميزات أمراض الجهاز التنفسي، لأنه بعد مرض الشخص، تتشكل الأجسام المضادة، ويمكن أيضا أن تتشكل بفضل التطعيمات.

وقال أوتو يونغ، الباحث بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن خطر الإصابة بنوع جديد من الفيروسات التاجية يرجع إلى عدم وجود اللقاح الجاهز، وأنه لا يمكن للمصابين أن يصابوا به دون عواقب وخيمة، بحسب موقع "بزنيس إنسايدر".

اختلاف آخر لـ COVID-19 هو تفاصيل التشخيص، على وجه الخصوص، يتم الكشف عن فيروس الأنفلونزا من خلال طرق مجربة للأنفلونزا - أخذ مسحات من الأنف أو الفم، والأدوية الحديثة المضادة للفيروسات تساعد أيضًا في العلاج.

وفقا للخبراء، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التغلب على فيروس كورونا في الوقت الحالي هي العزلة وترك مسافة.

وفقًا لأحدث البيانات، أصيب أكثر من مليون شخص حول العالم بـ COVID-19، في روسيا - 4731.