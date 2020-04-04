كيف تحمي الطفل من صدمة كهربائية مميتة

أبلغت وزارة الطوارئ الروسية وكالة "سبوتنيك" أن الصدمة الكهربائية لطفل يمكن أن تكون قاتلة، يجب على البالغين توفير أماكن آمنة في المنزل لتجنب المأساة.

وأشارت الوزارة إلى أن المخارج الكهربائية تشكل تهديدًا محتملاً للأطفال من جميع الأعمار، إذا أصيب الطفل بجهد 220 فولت، فقد يموت. لتجنب العواقب المأساوية، أوصت وزارة الطوارئ بتهيئة الظروف التي لا يمكن للأطفال فيها لمس الأسلاك أو الأجهزة تحت الجهد.

في المقام الأول، يجب تثبيت المقابس والمفاتيح في المنزل بآلية وقائية على شكل سدادات أو ستائر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء مقابس مع آلية دوارة، ومقابس خاصة، حيث يوجد قرص وقائي.

في الوقت نفسه، يجب ألا يجذب التصميم والتلوين انتباه الطفل. لا يجب تثبيت النقاط والمفاتيح والمقابس الكهربائية في مكان ظاهرة، فمن الأفضل وضعها خلف الستائر أو خلف الكنبة.

كما أشارت وزارة الطوارئ إلى ضرورة مراقبة أوضاع استخدام الأجهزة الكهربائية، وعند حصول تلف صغير يجب استبدالها على الفور. إذا كان المنزل يحتوي على مقابس غير مستخدمة، فإن الحل الأكثر نجاحًا هو إلغاء تنشيطها أو وضع الأثاث عندها.