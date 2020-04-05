ابتكار ثوري يجعل من النوافذ مولدات للطاقة الكهربائية... فيديو

استطاعت شركة أمريكية في كاليفورنا، تطوير تقنية جديدة لتوليد الكهرباء من خلال الألواح الشمسية لكن مع ميزة جديدة لم تكن متاحة من قبل.

وطورت شركة "Clear View Power" الأمريكية خلايا شمسية جديدة يمكنها تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية دون الحاجة لألواح داكنة أو رمادية.

الزجاج الذي طورته الشركة يتميز بشفافية عالية جدا ومطابقة لشفافية الزجاج العادي، سيسمح باستثمار واسع لجميع الاسطح البلورية الموجودة سواء في المنازل أو السيارات وغيرها، بهدف توليد الطاقة الكهربائية النظيفة واستثمارها، مع توفير خدمة الشفافية العالية للبلور، وهو ما سيسمح باستخدام مزدوج لهذه الأسطح.

California-based startup Ubiquitous Energy has found a way to make solar cells transparent and energy efficient. Now they want their glass to power every window around us. https://t.co/qPHEw4ZrBZ pic.twitter.com/5NosgmQuKS — CNN Business (@CNNBusiness) April 4, 2020

وقال مؤسس الشركة مايلز بار، لشبكة "سي إن إن"، إن هذا الابتكار "يمكن تطبيقه على ناطحات السحاب التي لها نوافذ واسعة، ويمكن تطبيقه على الزجاج في السيارات، ويمكن تطبيقه على الزجاج الموجود على أجهزة الهواتف أيفون".

وقال بار: "توجد أصباغ ممتصة للضوء في كل مكان حولنا، إنها في أصباغ للملابس، وحتى في الأجهزة الإلكترونية". وأضاف: "ما قمنا به هو أننا صممنا تلك الأصباغ لامتصاص ضوء الأشعة تحت الحمراء بشكل انتقائي وتحويل هذا الضوء إلى كهرباء، وهذا يعني فقدان بعض الطاقة".

وقال بار إن ألواح الطاقة "Ubiquitous Energy" الشفافة يمكن أن تنتج ما يصل إلى ثلثي الطاقة التي تنتجها الألواح التقليدية، منوها إلى أن تكلفتها تزيد حوالي 20٪ أكثر من النافذة العادية، وهي تكلفة يدعي أنها تعوضها بالكهرباء التي تولدها.