"غوغل" يطور خاصية للباحثين عن "معلومات دقيقة" بشأن كورونا

طورت شركة "غوغل" الأمريكية خاصية جديدة عبر محركها الأشهر للبحث حول العالم، لكل من يبحث عن "معلومة دقيقة" بشأن فيروس كورونا.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص "غوغل" قررت أن يتم تحسين نتائج محرك بحثها، بحيث تظهر البيانات والإعلانات الحكومية الرسمية في صدارة أي نتائج بحث خاصة بفيروس كورونا.

وستجعل غوغل تلك النتائج مخصصة لكل دولة على حدة.

كما أن متصفح "غوغل" سيقدم المعلومات الرئيسية مباشرة، إلى المستخدمين كاملة في نتائج البحث، من دون الحاجة إلى النقر على أي روابط، وأي تحديثات مهمة مثل إغلاق المدارس أو توجيهات البقاء بالمنزل أو توقيتات حظر التجول وما إلى ذلك من معلومات.

​وستظهر تلك النتائج في صورة "ملخص صغير" يحتوي على المعلومات الرسمية الرئيسية، ويمكن للمستخدم توسيعه بالضغط على المزيد من التفاصيل.

كما سيتضمن التحديث الجديد عدم عرض أي إعلانات أو بيانات خاصة لمواقع ويب غير صحية أو غير حكومية، مشيرة إلى أنها تقصر ذلك الدعم على المواقع الحكومية الرسمية ومنظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏