علماء: القلق المزمن يغير دماغ الإنسان

من المعلوم أن القلق له تأثير سلبي للغاية على صحة الإنسان، ولكن أثبت الخبراء أنه يمكن أن يؤدي إلى أمراض جسدية ونفسية خطيرة.

وقال العلماء إن الإنسان حين يتعرض إلى قلق وتوتر بشكل دائم فهما يؤديان إلى حدوث التهابات في الجسم، وبدوره الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأثبت العلماء الآن أن القلق يؤثر سلبا على الحصين (وهي منطقة في دماغ الإنسان مسؤولة عن التعلم والذاكرة)، مشيرين إلى أن التهاب الحصين يؤدي إلى اضطراب المزاج واضطراب في النوم والإصابة بالاكتئاب، وفق موقع "anonsens".

وفي حال لم يتعرض الشخص للعلاج، فيمكن أن تقل لديه القدرة على التفكير المنطقي والعقلاني، ويمكن أن تتطور إلى أمراض نفسية.