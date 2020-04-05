تسجيل
16:55 GMT05 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    رجل يرتدي كمامة من القماش

    للحد من انتشار كورونا... أمريكا توصي الجميع بكمامات القماش

    © REUTERS / SOE ZEYA TUN
    علوم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (128)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104507/87/1045078743_0:0:2888:1625_1200x675_80_0_0_4c051282442ee74f32d422445006ed07.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202004051045078775-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4/

    أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، إرشادات جديدة توصي بارتداء كمامات مصنوعة من القماش، وذلك لضمان الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    وأوصى المركز بارتداء كمامات الوجه القماشية في الأماكن العامة، حيث يصعب الالتزام بالتباعد الاجتماعي عن الآخرين.

    وشارك الجراح العام الأمريكي، الدكتور جيروم آدامز، أمس السبت، مقطعا مصورا يشرح كيفية صنع كمامة الوجه من القماش.

    وبحسب آدامز، عضو فريق مكافحة فيروس "كورونا" التابع للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فإن أي قماش تقريبا يمكن أن يستعمل في صناعة القناع، وكل ما يحتاجه الشخص هو أربطة مطاطية.

    وعندما تم الإبلاغ عن حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) لأول مرة في الولايات المتحدة في شهر يناير/ كانون الثاني، قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن مقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من مرض حاد فقط يجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه.

    ويستخدم مقدمو الرعاية الصحية كمامات طبية وأجهزة التنفس "N95"، التي تقوم بتصفية الجسيمات الدقيقة في الهواء، لحماية أنفسهم عندما يعملون عن كثب مع المرضى.

    مواطنون إيطاليون يرتدون كمامات واقية من فيروس كورونا خلال إحدى مباريات الدوري الإيطالي الكالتشيو
    © REUTERS / ALBERTO LINGRIA
    الصحة العالمية تبدأ تقييم بحث جديد قد يؤدي إلى تحول بشأن استخدام الكمامات
    وقامت فرقة العمل التابعة للبيت الأبيض ومركز السيطرة على الأمراض بإعادة تقييم توصيات القناع خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أوصت مراكز السيطرة على الأمراض بارتداء كمامة من القماش، وذلك لأن الفيروس قد ينتشر عندما يتحدث الناس أو يتنفسون، وليس فقط عندما يسعلون أو يعطسون.

    وفيما يقول الخبراء إنه إذا قام الناس بتغطية وجوههم بقناع من القماش أو حاجز آخر قد يقلل من كمية الجزيئات المحملة بالفيروسات التي تصدر منهم، إلا أن هناك أدلة محدودة على أن هذه الأنواع من الأقنعة المؤقتة تمنع انتشار المرض، على الرغم من أن بعض الأبحاث تظهر أنها تقلل من كمية الجسيمات التي ينشرها الشخص المريض أثناء ارتدائه لها، بينما يقول بعض الخبراء إن كمامات القماش "أفضل من لا شيء"، بحسب موقع "ذا فيرج".

    وتعاني الولايات المتحدة من نقص حاد في الأقنعة الطبية، مما يجعل الأطباء والممرضات عرضة للعدوى.

    وفي فبراير/ شباط، حذر الجراح الأمريكي جيروم آدامز من أنه إذا اشترى عامة الناس الكمامات الطبية، فإنهم يعرّضون العاملين في مجال الرعاية الصحية للخطر.

    واستنادا إلى التقديرات الحالية، فإن الولايات المتحدة تسير بخطى سريعة لحدوث أسوأ انتشار لمرض (كوفيد-19) في أي دولة في العالم.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (128)

    انظر أيضا:

    هل تشكل القفازات والكمامة الطبية وقاية لمنع تفشي "كورونا"
    وزير الصحة الألماني: الدول تتنازع للحصول على كمامات صينية
    بعد فرنسا... ألمانيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على 200 ألف كمامة
    "لا تناسبني.. أقابل رؤساء وديكتاتوريين".. ترامب يرفض ارتداء الكمامة الطبية
    الصحة الإماراتية تدعو إلى الالتزام التام بالحجر الصحي وارتداء الكمامات
    الكلمات الدلالية:
    كمامات واقية, أمريكا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة على خلفية الساحة الحمراء الخالية من الزوار في موسكو، 31 مارس 2020
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    البيع والشراء في زمن كورونا
    مبيعات الحجر الصحي الخيالية
    قاعدة الحبانية الجوية
    قاعدة الحبانية الجوية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك