حيلة ذكية من سامسونغ تمكنك من التقاط الصور عن طريق ساعتك

طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تقنية جديدة، تمكن مستخدم ساعاتها الذكية من التحكم بكاميرا هاتفه والتقاط صور من خلالها حتى لو لم يكن بجوار الهاتف.

أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن سامسونغ طرحت تطبيق "كاميرا كونترولر" لتحكم ساعات "غلاكسي ووتش" بكاميرات هواتف "غلاكسي إس 20" الجديدة وعدد آخر من الهواتف.

Samsung’s Camera Controller app will now allow you to take photos from Galaxy S20 using a Galaxy Watch https://t.co/7EBZ04I9Oo pic.twitter.com/EEIhs9AsOv — Rahul Roy (@_rahulroy_) April 4, 2020

​ويمكن التطبيق أصحاب هواتف سلسلة "غلاكسي إس 20" من التحكم بكاميرات هواتفهم من دون وجودهم بجوارها والتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق أوامر يعطونها إلى هواتفهم من خلال ساعات "غلاكسي ووتش".

وأتاحت سامسونغ تطبيق "كاميرا كونترولر" عبر متجر "غلاكسي" الإلكتروني، وسمحت بمزامنته مع ساعاتها الذكية، لتفتح الساعة بصورة واضحة الكاميرا وتمكن المستخدم من التحكم فيها بسهولة شديدة.

​كما يسمح التطبيق كذلك بالتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي عن طريق زر تمرير بسيط في الساعة.

ويتوافق تطبيق "كاميرا كونترولر" مع ساعات "غلاكسي ووتش" و"غلاكسي ووتش آكتيف" و"غلاكسي ووتش آكتيف 2"، بالإضافة إلى 13 هاتفا ذكيا من سامسونغ بينها ثلاثي سلسلة "غلاكسي إس 20".