كم يعيش فيروس "كورونا" على الكمامات والأسطح المختلفة

درست مجموعة من الخبراء من جامعة هونغ كونغ والمعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة مدة بقاء الفيروس على الأوراق النقدية والأقمشة والخشب والزجاج.

وبينت الدراسة المنشورة في مجلة "لانسيت"، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الكمامات مدة أسبوع.

ووفقا لنتائج التجارب التي أجريت في درجة حرارة الغرفة، أن الفيروس يبقى على الأوراق والمناديل مدة ثلاث ساعات.

ويعيش على الخشب والأقمشة المعالجة لمدة تقل عن يومين، ويختفي الفيروس تماما عن الزجاج والأوراق النقدية، في اليوم الرابع فقط.

ويستمر تواجد العدوى على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك من أربعة إلى سبعة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، اتضح أن المطهرات المنزلية العادية تقوم بعمل ممتاز في قتل الفيروسات التاجية. لهذه الأغراض، على سبيل المثال، سائل التبييض مناسب.

في وقت سابق، بين الأطباء وفقا لنتائج الدراسة، أن الفيروس يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض. لذا، يرى العلماء أنه من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحسب مجلة "أ تي إس".