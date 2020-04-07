تسجيل
13:11 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    رجل يرتدي قفازات واقية بينما يمسك هاتفه الذكي

    هل يمكن أن تحميك قفازات "اللاتكس" من التقاط عدوى كورونا؟

    © AFP 2020 / GABRIEL BOUYS
    علوم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (80)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104491/28/1044912861_0:31:3072:1759_1200x675_80_0_0_eaccbed1b01b9c05f51bcdaf4f4004fe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202004071045100772-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%83-%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    ارتفعت مبيعات أقنعة الوجه والقفازت الجراحية المصنوعة من مادة "اللاتكس" حول العالم، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، خاصة عند الخروج من المنزل للضروريات، وسط حظر التجوال المفروض من جانب العديد من الدول.

    هل ارتداء قفازات الجراحة ضروري للحماية من كورونا؟

    نشر طبيب يعمل في "خدمة الصحة الوطنية" ببريطانيا، مقطعا مصورا عبر تطبيق "تيك توك"، يقول فيه إن الناس من الممكن أن يتسببوا في ضرر أكثر من نفعهم من خلال ارتداء القفازات، وهو المقطع الذي لاقى تداولا واسعا على مواقع التواصل.

    جارات يتحدثن عن بعد على شرفاتهن في برشلونة بعد فرض الحجر الصحي وحظر التجول، إسبانيا 25 مارس 2020
    © Sputnik . Jordy Boixareu
    "الصحة العالمية" تحذر من تخفيف تدابير منع انتشار كورونا
    وقال الدكتور كاران راج إن "ارتداء القفازات يمكن أن يساهم في زيادة انتشار الفيروس".

    وأظهر لمتابعيه البالغ عددهم 85 ألف على "تيك توك" كيف أن ارتداء القفازات عند الخروج يمكن أن يؤدي إلى انتشار الجراثيم وليس إيقافها.

    ويبدأ الدكتور راج الفيديو بقوله: "سأشرح لماذا لا تحتاج إلى ارتداء قفازات عند الخروج"، مشيرا إلى قفاز مطاطي أزرق وضعه على يده.

    وقال: "لقد حصلت على قفازاتك، أنت في السوبر ماركت وتلمس الأشياء".

    ثم يقوم الطبيب بخربشة القفاز الأزرق بقلم لتوضيح كيف يمكن للجراثيم الالتصاق بمادة "اللاتكس".

    وتابع:

    "ها أنت تحصل على جراثيم وتستمر في لمس المزيد من الأشياء طوال اليوم بنفس القفازات، الجراثيم تتراكم على يديك، قفازك ممتلئ الآن بالجراثيم أكثر مقارنة مع غسلك ليديك في كل مرة".

    ويوضح الجراح أنه يمكنك بعد ذلك نشر الجراثيم بشكل أكبر عن طريق لمس عجلة القيادة أو الوجه أثناء ارتداء القفازات.

    ويضيف: "وبعد ذلك عندما تغير القفازات، ربما تكون في الواقع تلمس القفاز نفسه".

    وتقول "خدمة الصحة الوطنية" ببريطانيا إن أقنعة الوجه والقفازات تلعب "دورا مهما للغاية" في بيئة سريرية، ولكن هناك "القليل من الأدلة المنتشرة" على أنها مفيدة للجمهور.

    كما أن منظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة العامة في بريطانيا، لم تنصحا بارتداء قفازات أو أقنعة واقية للحماية من "كورونا".

    وقال متحدث وكالة الصحة العامة في بريطانيا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية إنها لا توصي عامة الناس باستخدام القفازات كإجراء وقائي ضد مرض (كوفيد-19).

    وتابع: "يجب على الأشخاص المهتمين بانتقال الأمراض المعدية إعطاء الأولوية للعناية الشخصية والجهاز التنفسي ونظافة اليدين".

    كما أعرب عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج في لندن لصحيفة "إندبندنت" عن قلقه من أن أشياء مثل القفازات تعطي "إحساسا زائفا بالأمان" وأن غسل اليدين هو إجراء وقائي أفضل بكثير.

    ما هي أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس؟

    تقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا: "إن أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين هي بغسل اليدين بالصابون والماء، واستخدم جيلا معقما بانتظام طوال اليوم، واستخدام منديل عند السعال أو العطس ثم غسل اليدين بعدها، إلى جانب البقاء في المنزل وممارسة التباعد الاجتماعي.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون وأكثر من 351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 287 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (80)

    انظر أيضا:

    عريقات: الشرطة الفلسطينية تحارب كورونا بـ"دعم ألماني"
    أمير قطر يوجه رسالة إلى "صديقه" بعد إصابته بفيروس "كورونا"
    المفوضية الأوروبية: القانون لن يدخل "الحجر الصحي" بسبب كورونا
    السيسي يؤكد أن الأمور "تحت السيطرة" فيما يخص تفشي وباء "كورونا" في مصر
    بسبب "كورونا"... توقعات بازدياد حالات الإفلاس حول العالم بنسبة 25%
    الكلمات الدلالية:
    العالم, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
    في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى
    بعض الناس كالفيروسات
    بعض الناس كالفيروسات
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك