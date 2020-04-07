تسريبات تفضح: شركة مجهولة تجهز هاتفا "سريا" بكاميرا 192 ميغابيكسل

كشفت تسريبات صحفية ما وصفته بمحاولات شركة "مجهولة" تجهيز هاتفا سريا بأقوى كاميرا في العالم بدقة تصل إلى 192 ميغابيكسل.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن تسريبات فضحت مساعي شركة "مجهولة" تجهيز هاتف ذكي بكاميرا ذات مستشعرات بدقة 192 ميغابيكسل، ومعالج خارق جديد من نوع "سنابدراغون 765جي".

وأوضحت المصادر أن الهاتف الجديد سيتم الكشف عنه رسميا شهر مايو/أيار المقبل.

A Phone With 192MP Camera To Arrive Next Month https://t.co/XzipYTHSfR pic.twitter.com/rK7miby1vX — Mobilitaria Blog (@mobilitaria) April 7, 2020

​ولكن لم تتعرف بعد التسريبات على هوية الشركة المنتجة للهاتف، وإن كان استبعد التقرير شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية التي أعلنت في وقت سابق نيتها إطلاق هاتف بكاميرا ذات دقة 1150 ميغابيكسل.

وقد تكون "شاومي" هي صاحبة الهاتف، خاصة وأنها أطلقت في وقت سابق هاتف بدقة 105 ميغابيكسل، وأعلنت نيتها إطلاق هاتف بدقة 150 ميغابيكسل، وتلتها شركات "أوبو" و"فيفو".

وتوقع التقرير أن يتم تصنيع مستشعر الكاميرا ذات الـ192 ميغابيكسل من قبل شركة "سوني" أو شركة "أموني فيجن".