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10:40 GMT08 أبريل/ نيسان 2020
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    خلال أوقات الحظر... كيف تجعل "يوتيوب" آمنا لأطفالك

    © REUTERS / Dado Ruvic
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    يجلس الكثير من الناس ساعات طويلة من اليوم في المنزل، وربما لا يغادر أشخاص منازلهم لأسابيع طويلة، ما يجعل تصفح الإنترنت "ويوتيوب" أحد الحلول السهلة لقتل الملل.

    ولكن يخشى الناس من التأثيرات السلبية لتصفح "يوتيوب" على الأطفال، إذا ما قضوا عليه ساعات طويلة من اليوم، بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    شركة يوتيوب
    © CC0
    إجراء جديد من "يوتيوب" بشأن مقاطع الفيديو الخاصة بفيروس كورونا
    ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول كيفية جعل يوتيوب آمنا للأطفال، الذين باتوا مجبرين على البقاء في المنازل منذ نحو 21 يوميا بعد إغلاق جميع المدارس والجامعات وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية في معظم دول العالم.

    ويخشى كثير من أولياء الأمور من أن ينقل يويتوب بعض مقاطع الفيديو المزعجة لأطفالهم، كما أن تطبيق "يوتيوب كيدز" بات غير جاذب لعدد كبير من الأطفال.

    ولجعل يوتيوب آمنا للأطفال يمكنك اتباع الخطوات التالية:

    الخطوة الأولى: عطل خيار البحث

    بكل سهولة يمكنك تعطيل في يوتيوب خيار "البحث"، بحيث يمكن لطفلك أن يتصفح جميع مقاطع الفيديو التي سبق وشاهدها والتي قمت بمراجعتها بنفسك في وقت سابق.

    ويمكن تنفيذ تلك الخطوة عن طريق الخطوات التالية:

    - ادخل رمز المرور الخاص بحسابك.

    - انقر على خيار الإعدادات

    - اختر أن من يستخدم حسابك الآن فقط وحدد اسمه

    - اختر خيار أنك تريد تعطيل خيار البحث

    - في حال رغبتك بإعادة خيار البحث، قم بإلغاء تحديد خيار "السماح بالبحث".

    الخطوة الثانية: تعيين رمز مرور

    ينبغي أن تتأكد من تعيين كلمة مرور مكونة من 4 أرقام، حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إلى حساب "يوتيوب" من دون علمك.

    ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

    - انقر خيار الإعدادات، وحدد اسم الطفل.

    - تعيين كلمة مرور خاصة بحساب طفلك

    - لن يتمكن أحد من الوصول إلى الإعدادات إلا بعد كتابة رمز المرور

    الخطوة الثالثة: حظر محتوى

    ترى في بعض الأحيان أن هناك محتوى غير مناسب لطفلك، وله تأثير سلبي على الطفل، وترغب في حظره.

    ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

    - انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

    - انقر على تقرير Report.

    - اختر خيار الحظر، ولن يتمكن طفلك من مشاهدة هذا الفيديو مرة أخرى في المستقبل.

     الخطوة الرابعة: وقف سجل المشاهدة

    - هناك مجموعة فيديوهات أو سلسلة مقاطع يتابعها طفلك ولا ترغب في أن يستمر الطفل في متابعتها، يمكنك أن توقف سجل المشاهدة مؤقتا بالنقر فوق القفل وإدخال رمز المرور.

    - ثم اتبع الخطوات التالية:

    - انقر خيار الإعدادات وحدد الطفل الذي تريد تمكين تلك الميزة له.

    -  حدد سجل المشاهدة الذي ترغب في إيقافه، ثم احفظ الإعدادات.

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