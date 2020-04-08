4 ميزات استثنائية ينتظرها مستخدمو "واتسآب"... واحدة تحافظ على سرية معلوماتك

كشفت تقارير صحفية عن تحديثات جديدة مرتقبة في تطبيق "واتسآب"، والتي ستتضمن ميزات استثنائية غير مسبوقة.

نشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة "واتسآب بيتا" التجريبية في نظام تشغيل "أندرويد".

وجات تلك الميزات على النحو التالي:

1- البحث المتقدم:

يسمح بإمكانية البحث داخل رسائل الدردشة بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة ومختلفة في حروف أو همزات فقط، وكذلك البحث بين الوسائط والصور وحتى الإيموجي.

2- كلمة المرور:

يسمح "واتسآب بيتا" بإمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتسآب أو فيسبوك.

3- إصلاح عطل:

يصلح تحديث واتسآب كذلك عطل ظهر لدى بعض المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

4- التنزيل التلقائي:

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.