كم من الوقت ينشط كورونا على الأسطح المختلفة... صدمة بشأن الكمامات

كشفت دراسة علمية حديثة الوقت الذي يظل فيه فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، نشطا للعدوى على الأسطح المختلفة.

ونشر موقع "ذات إز نيو" تفاصيل الدراسة العلمية التي أعدها باحثون من جامعة هونغ كونغ، والتي تظهر المدة التي يظل فيها فيروس كورونا نشطا وقابلا للعدوى بصورة كبيرة على الأسطح المختلفة.

وأظهرت تلك الدراسة مفاجأة كبيرة، ألا وهي أن الوقت الذي يظل فيه الفيروس عالقا على الكمامات يعد الأطول مقارنة بباقي الأسطح ، حيث يظل عالقا من 4 أيام إلى 7 أيام تقريبا، وهي نفس الفترة التي يظل فيها عالقا على الأسطح البلاستيكية المطاطة أو على الأسطح المصنعة من الستانلس ستيل.

أما الأسطح المعدنية العادية فيظل الفيروس نشطا عليها لثلاثة أيام تقريبا، فيما يظل على الأوراق النقدية ليومين أو ثلاثة أيام، وهي نفس الفترة التي يظل فيها نشطا على الأسطح الزجاجية.

ويظل نشطا على الكروت البنكية لمدة يوم ونفس الأمر بالنسبة للملابس والخشب المعالج.

أما بالنسبة للنحاس فيظل نشطا حتى 4 ساعات والمناديل الورقية حتى 3 ساعات مثله مثل الأوراق المطبوعة.

يذكر أن منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏صنفت فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏