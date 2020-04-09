اكتشاف مادة صنعها إنسان "النياندرتال" قبل 52 ألف عام تؤكد امتلاكه المهارات العقلية...صور

عثر العلماء على أقدم نسيج من الخيوط والحبال في العالم، والتي صنعها الانسان البدائي عن طريق ثني وغزل الألياف الطبيعية.

وبحسب الباحثين فإن هذا الاكتشاف هو أقدم دليل معروف على صناعة النسيج والحبال، ويشير إلى أن الإنسان البدائي ربما كان أذكى بكثير مما كنا نعتقد.

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة التقارير العلمية إلى أن "فكرة أن إنسان النياندرتال كان أدنى إدراكا من البشر المعاصر أصبحت غير مقبولة".

World's oldest string of yarn shows Neanderthals were smarter than we thought https://t.co/Kebvg2acjD pic.twitter.com/2Z96ff8ify — worldarcanium (@worldarcanium1) April 9, 2020

وتم اكتشاف قطعة الحبل، والتي تتكون من ثلاث حزم من الألياف الملتوية والملفوفة حول أداة حجرية رفيعة، في أحد الكهوف جنوب فرنسا.

ويعود تاريخ الحبال إلى 41000 إلى 52000 عام، وقال الباحثون إن الحبل مصنوع من ألياف مأخوذة من اللحاء الداخلي لشجرة، ومن المحتمل أنها من الصنوبريات.

ويعتقد الباحثون أن السلك الملفوف حول الأداة كمقبض، كان جزءًا من شبكة أو حقيبة تحتوي على هذه الأداة، بحسب "سي إن إن".

وقالت مؤلفة الدراسة ومديرة البحوث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، ماري هيلين مونسيل: "من المستحيل أن تصنع الطبيعة هذه الألياف الملتوية".

Meet our new 2 million year old baby Homo erectus from Drimolen in South Africa, the world's oldest, just published in Science Herries et al. 2020. https://t.co/SisXm3A0jp #fossilfriday pic.twitter.com/iAfDVRXtPU — Andy I. R. Herries (@Ozarchaeomaglab) April 2, 2020

وأضافت: "إنه يفتح نافذة جديدة على الإدراك العقلي لإنسان النياندرتال وقدرته على تنظيم أسلوب حياته".

والأكثر من ذلك، فقد أشارت الدراسة، إلى أنه لكي يتم غزل هذا النسيج يحتاج إنسان العصر الحجري لفهم بعض الأسس الرياضية للقيام بعملية الغزل، والحبل الثلاثي والحبال المتعددة الغزلات.